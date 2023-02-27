Бизнесом Медведчука и его окружения владеет 62-летняя женщина, — расследование (видео)

Журналисты провели расследование в поисках скрытых активов Медведчука и нашли подставное лицо — 62-летнюю Ольгу Куць. Женщина сразу призналась, что не зарабатывает на своих миллионных активах.

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Журналисты принялись выяснить, какие активы бывшего народного депутата Виктора Медведчука до сих пор не арестованы правоохранителями. Реестры, документы и соглашения привели их к Ольге Куц. Женщина с 2022 года владеет долями в нескольких киевских компаниях. Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

Ольге Куць 62 года, и проживает женщина во Львове. Она владеет рядом компаний в сфере строительства и зарабатывает на столичной недвижимости. Однако, все это, как выяснили журналисты, только на бумагах.

Расследователь сообщает, что Куц является конечной бенефициаркой компании "Істбуд", владеющей почти гектаром земли на бульваре Дружбы народов. По данным Bihus.Info, на этом земельном участке должны строить гостинично-офисный дом, ориентировочная стоимость его — 160 млн гривен.

Также бизнесвумен из Львова является бенефициаркой компании "Таун Ленд Компані", заказавшей строительство жилого комплекса "Поетика" в центре Киева. Журналисты рассказали, что кроме ЖК на фирму оформлен ряд недостроенных объектов.

Кроме того, Куць — совладелица компании "Промтек", владеющей более чем гектаром земли на Борщаговке. Медийщики выяснили, что этот земельный участок согласно документам будет застроен культурно-развлекательным комплексом.

Компании, наибольшими долями которых владеет львовянка, ведут к строительному бизнесу нардепа Вадима Столара. По данным журналистов, долю в его бизнесе приобрели еще в 2020 году два бывших нардепа — Виктор Медведчук и Тарас Козак. Среди официальных партнеров их имена не появились до сих пор, однако еще в 2020-м совладелицей стала Куць.

Совпадение натолкнуло журналистов на мысль о связи бизнесвумен с окружением Медведчука. Расспросить женщину о ее активах и связи с экснардепами вышло в телефонном разговоре. Ольга Куць призналась, что работала в компании брата Козака и согласилась подписать доверенность. Она сразу признала, что не является реальной владелицей своих многочисленных бизнесов.

Женщина заявила, что не получала средств из деятельности компаний, долями которых владеет, и была бы рада их отдать. Правоохранители не обращались к львовянке, поэтому журналисты направили в силовые структуры соответствующие заявления для расследования призрачных активов.

"Я удивлен, что ничего из перечисленного нами не находится под арестом. Куць никто не интересуется. Никто никуда не двигается, и это бесит", — поделился автор расследования Максим Опанасенко.

Напомним, 23 февраля Служба безопасности Украины сообщила об аресте имущества супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Женщину подозревают в финансировании российских оккупационных группировок. Сумма арестованных СБУ средств составляет более 5,6 млрд. гривен.

Ранее, 10 января, в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил о лишении украинского гражданства экснардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. "Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, то и наши действия будут соответствующими", — заявил Зеленский.