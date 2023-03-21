Медведчук с женой получают прибыль от нефтяного бизнеса в РФ, — расследование (фото, видео)

Журналисты-расследователи выяснили, что кум Путина Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко не напрямую связаны с нефтедобывающими компаниями и двумя сетями бензозаправок в РФ.

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Виктор Медведчук, который в апреле 2022 года был задержан СБУ, а потом и обменян на украинских военных, получает доход благодаря своему новому бизнесу в РФ. Об этом говорится в расследовании "Схем".

Журналисты-расследователи изначально сосредоточились на ООО " НЗНП Трейд". Этой компанией владеет Оксана Марченко (жена Виктора Медведчука) вместе Наталией Лавренюк — гражданской женой бывшего нардепа Тараса Козака. Компания осуществляет геологическое изучение, разведку и добычу нефти на территории Ханты-Мансийского автономного округа (РФ) под руководством директора Александра Донцова.

В свою очередь Донцов в декабре 2022 года также стал директором ООО "Инновационные нефтегазовые технологии", зарегистрированном в Москве.

Кроме того уже в январе 2023 года Александр Донцов стал у руля еще одного общества с ограниченной ответственностью. Речь идет о "Калмыцкой нефтегазовой компании".

Расследователей насторожил тот факт, что обе компании связанны с АО "ГК Маркет". К слову, в российских реестрах отсутствует информация о владельцах этой компании.

Зато удалось узнать, что АО "ГК Маркет" тесно связанно еще и с ООО "Алгоритм Топливный Интегратор" (ведущий трейдер и поставщик всех видов нефтепродуктов и газа на территории России), а также с ООО "Трейдпроект" (осуществляет розничную реализацию светлых нефтепродуктов и сжиженного автомобильного газа ведущих российских производителей).

Журналисты-расследователи изначально сосредоточились на ООО " НЗНП Трейд". Этой компанией владеет Оксана Марченко.

С этого момента расследователи перешли к новому этапу своей работы и сосредоточились именно на этих двух обществах.

Свою долю акций ООО "Трейдпроект" имеет гражданин РФ Павел Бабин. В росСМИ он известен как человек, имеющий отношение к группе компаний "Регион". Именно в этой структуре работает Сергей Медведчук — родной брат одиозного "кума Путина".

Это общество с ограниченной ответственность снабжает топливом коммунальщиков в Липецкой области. Также оно владеет семью бензозаправками "ЛТК".

Кроме того в Тюменской и Курганской областях ООО "Трейдпроект" владеет 26 заправками (бренд "Новый поток").

Третий этап расследования журналисты начали с проверки владельцев ценных бумаг АО "ГК Маркет". Им удалось узнать, что некий Тимур Абертасов и Николай Сухов владеют ценными бумагами компании, общей стоимость в 1 миллион российских рублей.

Абертасов, по информации журналистов, еще в 2020 году работал в компании "ЮГ Энерго", которую контролировала Оксана Марченко. А Николай Сухов даже по состоянию на сегодня — действующий директор NewCoal Trading (компании, при посредничестве которой продукция из нефтезавода Оксаны Марченко поступала на рынок США).

Расследователи установили, как акционерное общество "ГК Маркет" связанно с Виктором Медведчуком и его женой Фото: Схемы

"Таким образом, "Схемы" установили: после полномасштабного вторжения и обмена Виктора Медведчука на украинских защитников он заявил о создании нового политического движения. Синхронно с этим структуры, связанные с бизнесом его семьи, стали расширяться и осваивать новые рынки", — подвели итоги журналисты.

Расследователи резюмировали, что с большой долей вероятности именно нефтяной бизнес Виктора Медведчука обеспечивает его деньгами, которые будут потрачены на его новую политсилу. О создании последней кум Путина заявил в январе 2023 года.

Напомним, в конце февраля стало известно, что бизнесом Виктора Медведчука и его окружения владеет 62-летняя женщина. Журналисты провели расследование в поисках скрытых активов Медведчука и нашли подставное лицо — 62-летнюю Ольгу Куць. Женщина сразу призналась, что не зарабатывает на своих миллионных активах.

Несколько ранее, 23 февраля, Служба безопасности Украины сообщила об аресте имущества супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Женщину подозревают в финансировании российских оккупационных группировок. Сумма арестованных СБУ средств составляет более 5,6 млрд. гривен.