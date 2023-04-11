Зникла 3 тижні тому: МВС оголосило у розшук Оксану Марченко (скріншот)

За інформацією правоохоронців, дружина політика Віктора Медведчука зникла у Солом'янському районі Києва 24 березня. Статті Кримінального кодексу, які їй інкримінуються, передбачають, що у в'язниці Марченко може провести від шести до восьми років.

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Оксану Марченко — дружину проросійського політика та кума Володимира Путіна — оголосили у розшук. Інформація про це з'явилась на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

СБУ Івано-Франківської області внесло Марченка до бази розшуку як людину, яка ховається від органів досудового розслідування.

Дружині Віктора Медведчука інкримінують фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади.

В інформації про Оксану Марченка також сказано, що вона зникла ще 24 березня у Солом'янському районі Києва.

Якщо провину дружини Медведчука доведуть, їй загрожує позбавлення волі на строк від шести до восьми років із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Зауважимо, що минулого тижня Служба безпеки України повідомила, що суд наклав арешт на ще дві земельні ділянки з об'єктами нерухомості, які незаконно перебували у власності Оксани Марченко.

Ці наділи розташовані в одному із найпрестижніших туристичних районів Львівської області. Там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу.

Нагадаємо, наприкінці березня Україні заарештували "приховані" активи дружини Медведчука на 440 млн. гривень. Дружина екс-нардепа від ОПЗЖ Оксана Марченко, як стверджують у СБУ, володіла акціями стратегічного заводу "Дніпроспецсталь". Підприємство контролювалося через офшорні компанії.

Також 7 лютого в СБУ повідомили про те, що Оксана Марченко причетна до фінансування Росгвардії та МВС РФ. За версією слідства, колишня українська телеведуча та дружина Віктора Медведчука є кінцевим бенефіціаром компаній, які переказували гроші на рахунки російських правоохоронців.