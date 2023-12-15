Зірка "Дизель шоу" Євген Сморигін зізнався, що Оксана Марченко хрестила його доньку

Шоумен зізнався, що дружина Віктора Медведчука – його кума. Але зараз вони не спілкуються.

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Зірка "Дизель шоу" Євген Сморигін несподівано зізнався, що Оксана Марченко, колишня телеведуча та дружина Віктора Медведчука хрестила його доньку кулька років тому. Про це пише OBOZ.

В інтерв'ю він розповів, що познайомився із Марченко, коли вони обидва працювали на одному з українських телеканалів, де він був автором сценаріїв, а Марченко — ведучою. Мова йде про канал СТБ.

Оксана Марченко та Віктор Медведчук Фото: Instagram oksana.marchenko.official

"Це було, коли всі ще дружили, працювали разом на СТБ. Ми з Дмитром Танковичем починали там як автори сценаріїв. Познайомилися років 15 тому на проєкті "Україна має талант", — згадав шоумен.

Він зазначив, що сам запропонував їй стати його кумою, бо вважав, що вона дуже віруюча людина.

"Багато спілкувалися на тему релігії, вона справді віруюча людина. Коли в мене народилася донька Ліза, подумав, що ближчої в плані віри в мене немає людини. Я запропонував їй стати хрещеною мамою", — сказав Сморигін.

Діти Євгена Сморигіна

Сморигін додав, що перестав спілкуватися із Марченко після початку повномасштабного російського вторгнення, коли Марченко втекла з України в РФ.

"Зараз, після всього, що сталося, ми не спілкуємося. До повномасштабного вторгнення вона вітала Лізу з днем народження, передавала подарунки. Зараз ні. Ні ми з дружиною, ні дочка з Оксаною не маємо ніяких зв’язків", – сказав Євген Сморигін.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що ексдепутат-зрадник і кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук придбав нову яхту вартістю понад 9,6 мільйона доларів.

Йдеться про швидкісну яхту Pershing 9X, вироблену в Італії компанією Ferretti Group. На борту 28-метрового судна є чотири каюти із 8 спальними місцями. Загалом яхта може вмістити до 20 гостей.

Нова "іграшка" Медведчука має назву Amore Mio. Отримувачем яхти в Росії вказано АТ "Ренесанс", бенефіціарним власником якої є дружина Медведчука Оксана Марченко. Фірма оформила яхту, як "тимчасово ввезену", щоб не сплачувати податки в повному обсязі.