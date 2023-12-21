"Дизель Шоу" сняли скетч об украинцах в оккупации: подробности скандала (видео)

Многие комментаторы критически высказались о новом выпуске "Дизель Шоу", посчитав неуместными шутки о людях, живущих под российской оккупацией.

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Юмористический проект "Дизель Шоу" спровоцировал скандал из-за скетча об украинцах, живущих под оккупацией и российских военнослужащих. Видео было опубликовано на YouTube-канале "Дизель Студио" 15 декабря.

В одной из сцен актеры изобразили семью, которая встречает рождественские праздники на оккупированных территориях. В начале отец с сыном смотрят российское телевидение. Жена выражает беспокойство, что под влиянием пропаганды ее муж "пойдет получать российский паспорт".

В ответ мужчина говорит, что возьмет паспорт РФ, только если закончится туалетная бумага. Он также заявил, что ребенок воспринимает пропагандистские новости как мультики.

Разговор супругов прерывает стук в дверь. В дом входит человек в костюме Святого Николая, который говорит семье, что они "свободные люди", так как живут на территории Украины. Он также сообщил, что ВСУ уже работают над освобождением земли от оккупантов.

Празничный выпуск "Дизель Шоу"

Позже в кадре появляются актеры, изображающие российских солдат. После разговора со Святым Николаем оккупанты просят у украинской семьи прощение и возвращают украденную стиральную машину.

В комментариях некоторые люди выразили недовольство тем, что российские военные в скетче были показаны смешными "чмонями". Комментаторы указали на то, что оккупанты продолжают совершать в Украине военные преступления.

Многие пользователи социальных сетей также написали, что жизнь людей на оккупированных территориях не должна быть предметом для шуток.

Напомним, 17 декабря Надя Дорофеева призналась, что случайно наложила музыку известной российской группы на видео, в котором объявила сбор на армию. Она рассказала, что вместе со своим мужем Михаилом за одну ночь переделали видео, поменяв музыку.

Ранее, 1 ноября появилась интервью с российским актером Алексеем Паниным, в котором тот заявил, что не хотел бы жить в Украине, так как украинцы с россиянами "в чем-то один народ". По его словам, основная часть населения России — это "б*дло", однако в Украине живут "такие же".