"Подрывают единство и дискредитируют": как РФ использует скандалы в Украине, — эксперт (видео)

По мнению аналитика Валентина Гладких, распри между украинцами использует Кремль, чтобы дискредитировать Украину. Из-за этого, например, в США республиканцы могут подумать, что в стране существуют притеснения по национальному признаку.

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Российская власть использует недоразумения в украинском обществе, чтобы дискредитировать Украину. Среди нарративов — якобы существование притеснений и отсутствие демократии. Это должны учитывать граждане, которым в первую очередь нужно сосредоточиться на победе в войне и только потом можно было бы подискутировать по различным актуальным проблемам. О конфликтах в украинском социуме и о том, как их использует Кремль, говорится в интервью Фокусу эксперта Аналитического центра "Объединенная Украина" Валентина Гладких.

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По мнению Гладких, "распри" используют украинские враги, чтобы "подорвать единство и солидарность внутри общества". Из-за споров уменьшается способность к сопротивлению — "резистентность". Между тем российская пропаганда распространяет "мифы и страшилки", что якобы в Украине кого-то притесняют. Эта пропаганда добирается, например, до американских политиков из Республиканской партии. Они не погружены в украинские реалии, поэтому начинают думать, что здесь есть преследования на религиозной и языковой почве, пояснил эксперт.

В диалоге с журналистом эксперт рассмотрел ситуацию с языковедом Ириной Фарион. Он признал, что она специалист в сфере литературы, но ее заявления совсем не способствуют нынешней цели украинского народа.

"В плоскости политики [она — ред.] производит заявления, не идущие на пользу решению принципиально важной проблемы, которую все мы сегодня решаем — это победа над Российской Федерацией", — пояснил эксперт, — "Вопрос важен, но форма его постановки, время его постановки, а, главное, тональность его постановки пока является абсолютно деструктивным".

Сейчас украинцы начинают обсуждать ряд внутриполитических вопросов, таких как идентичность, культура, гуманитарная политика и т.д., напомнил собеседник Фокуса. Однако их нужно решать только тогда, когда "защитим суверенитет и территориальную целостность".

Война в Украине — детали скандалов

Отметим, 6 ноября Ирина Фарион в интервью заявила, что не считает украинцами русскоязычных бойцов полка Нацгвардии "Азов" и Третьей штурмовой бригады. После этого Уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубинец отметил, что заметил в высказываниях языковеда признаки разжигания межнациональной розни.

На слова Фарион откликнулись "азовцы". В частности, заместитель командира 3 штурмовой бригады Максим Жорин заверил, что его побратимы не будут обращать внимания на нападения профессора Львовской политехники.

Между тем студенты учебного заведения предложили уволить профессора, а ректорат заверил, что не разделяет ее мнение относительно русскоязычных украинских защитников.

Кроме того, в СМИ поднимали тему о недоразумениях между президентом Украины Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Речь шла о том, что чиновники якобы имели разное видение ситуации на линии фронта. 8 ноября в сети опубликовали фрагмент интервью главы офиса президента Андрея Ермака. Ермак уверял, что конфликта нет, зато есть общее видение возможного развития событий на войне.

Напоминаем, журналисты издания The New York Times опубликовали статью, в которой рассмотрели возможность мобилизации украинских женщин. Между тем пока на учет в военкоматах должны стать женщины, которые имеют медицинское и фармацевтическое образование.