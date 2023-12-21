"Дизель Шоу" зняли скетч про українців в окупації: подробиці скандалу (відео)

Багато коментаторів критично висловилися про новий випуск "Дизель Шоу", вважаючи недоречними жарти про людей, які живуть під російською окупацією.

Related video

Гумористичний проєкт "Дизель Шоу" спровокував скандал через скетч про українців, які живуть під окупацією, і російських військовослужбовців. Відео було опубліковано на YouTube-каналі "Дизель Студіо" 15 грудня.

В одній зі сцен актори зобразили родину, яка зустрічає різдвяні свята на окупованих територіях. На початку батько із сином дивляться російське телебачення. Дружина висловлює занепокоєння, що під впливом пропаганди її чоловік "піде отримувати російський паспорт".

У відповідь чоловік каже, що візьме паспорт РФ, тільки якщо закінчиться туалетний папір. Він також заявив, що дитина сприймає пропагандистські новини як мультики.

Розмову подружжя перериває стукіт у двері. До хати входить чоловік у костюмі Святого Миколая, який каже родині, що вони "вільні люди", оскільки живуть на території України. Він також повідомив, що ЗСУ вже працюють над звільненням землі від окупантів.

Святковий випуск "Дизель Шоу"

Пізніше в кадрі з'являються актори, які зображують російських солдатів. Після розмови зі Святим Миколаєм окупанти просять в української сім'ї прощення і повертають вкрадену пральну машину.

У коментарях деякі люди висловили невдоволення тим, що російські військові в скетчі були показані смішними "чмонями". Коментатори вказали на те, що окупанти продовжують скоювати в Україні воєнні злочини.

Багато користувачів соціальних мереж також написали, що життя людей на окупованих територіях не має бути предметом для жартів.

Нагадаємо, 17 грудня Надя Дорофєєва зізналася, що випадково наклала музику відомого російського гурту на відео, в якому оголосила збір на армію. Вона розповіла, що разом зі своїм чоловіком Михайлом за одну ніч переробили відео, помінявши музику.

Раніше, 1 листопада, з'явилося інтерв'ю з російським актором Олексієм Паніним, в якому той заявив, що не хотів би жити в Україні, оскільки українці з росіянами "в чомусь один народ". За його словами, основна частина населення Росії — це "б*дло", проте в Україні живуть "такі самі".