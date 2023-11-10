"Таке ж г*вно": Панін потрапив у скандал, порівнявши Україну з Росією (відео)

За словами російського актора, основна частина населення Росії — це "б*дло", проте в Україні живуть "такі самі". Такого висновку він дійшов, нібито об'їздивши нашу країну "вздовж і впоперек".

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Російський актор Олексій Панін заявив, що не хотів би жити в Україні, оскільки українці з росіянами "в чомусь один народ". Про це артист сказав в інтерв'ю для YouTube-каналу "Імміграція в США".

Олексій Панін стверджує, що не збирається жити в Росії, оскільки в нього немає жодної віри в "русский мир" і росіян. На думку актора, зараз, як і за Івана Грозного, основне населення Росії — це "б*дло".

Він підкреслив, що його не цікавить життя в РФ, незалежно від того, чи буде при владі Володимир Путін. Причиною такого рішення є відсутність у актора надії на те, що "мозок російської людини змінитися".

"Я більш ніж упевнений, що і в Америці є люди, які будуть мені неприємні. Але процентне співвідношення різне. У Росії мені найменше приємно. Та й в Україні я б жити не став... У чомусь ми один народ, у чомусь не один", — сказав Панін.

Олексій Панін розповів про переїзд до США

Артист стверджує, що такого висновку він дійшов, об'їздивши територію України "вздовж і впоперек". Зокрема, він згадав про місто Конотоп, що в Сумській області.

"Там такі самі, як і в нас. Вибачте, але в Конотопі ти побачиш таке ж г*вно, яке ти побачиш у будь-якому російському місті", — заявив російський актор.

Нагадаємо, у березні 2022 року Олексій Панін розкритикував своїх співвітчизників і назвав їх зомбі. Він заявив, що Росія перетворюється на Північну Корею, проте росіян йому не шкода, оскільки "кожен народ заслуговує на свій уряд". Також він висловився про майбутнє РФ і вибачився перед українцями.

У травні 2023 року в Російській Федерації порушили кримінальну справу на Олексія Паніна за статтею "Публічне виправдання тероризму" через його радісну реакцію на вибухи на Кримському мосту в день 70-річчя президента РФ Володимира Путіна.