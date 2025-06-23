Звезда "Дизель шоу" раскрыл загадочную деталь в гибели Марины Поплавской (видео)
Украинский актер Евгений Гашенко раскрыл новые детали аварии в 2018 году, когда погибла звезда "Дизель Студио" Марина Поплавская.
20 октября 2018 года произошло ДТП на житомирской трассе, в результате которого пострадали актеры "Дизель Шоу", которые возвращались в Киев из тура по Украине. Тот день вспоминает Евгений Гашенко в разговоре с Алиной Доротюк.
Смерть Марины Поплавской сильно повлияла на весь коллектив.
"Это нас очень выбило тогда. И физически, и психически. И где-то полгода мы восстанавливались, лечились и не знали, как дальше будет. И потом, понятно, что надо дальше идти. Мы не пытались заменить Марину ни в коем случае. Мы знаем, что Марина она единственная, уникальная и больше не будет такого человека", — рассказал Гашенко.
Впоследствии "Дизель Студио" пригласили белорусскую актрису Марину Грицук на некоторые роли.
Последствия аварии
И Яна Глущенко, и Евгений говорят о том, что водитель заснул, поэтому не справился с управлением.
"Водитель был предупрежден за сутки. То есть мы еще были в Луцке. Мы сказали, что мы после Львова едем домой", — вспомнил Гашенко.
Во Львове было два концерта, когда он мог выспаться, однако тот не использовал эту возможность. Более того, у водителя не было напарника. По словам Евгения, вероятно, тот просто хотел больше заработать.
"Это была прямая дорога. Житомирская трасса. Кстати, Марина почему-то не вышла в Житомире. Она всегда так делала. Мы до сих пор не знаем, почему она так сделала", — рассказал актер.
Алина Доротюк спросила, что сейчас с водителем после судов.
"Дальше работает, видимо", — говорит Гашенко.
Защита строилась на тезисах, что виноваты актеры.
"Как такового наказания он избежал. Просто что-то условное. Некоторое время он не имеет права заниматься, чем занимался. Но прошло время и я думаю, что он дальше работает. Потому что там подключились дальнобойщики, ассоциация водителей", — рассказывает звезда "Дизель шоу".
Ссора с сестрой Марины Поплавской
Сестра Марины Людмила обвиняет "Дизель Студио" в смерти актрисы. После конфликта актеры начали выделять определенную сумму с каждого концерта в фонд и купили племянницам квартиры. Впрочем, как говорят продюсеры проекта, Людмила против этого и не позволяет дочерям контактировать с коллегами тети.
По информации полиции, причиной ДТП стало то, что водитель автобуса Михаил Манюк не справился с управлением. Во время суда подозреваемый говорил, что не спал за рулем. По его словам, Поплавской было плохо, она несколько раз подходила к нему и измеряла давление. В один из таких моментов он якобы отвлекся.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Погибший на войне актер Максим Нелипа тяжело переживал смерть Марины Поплавской в 2018 году.
- Участник развлекательной программы "Дизель Шоу" Олег Иваница, который с первых дней полномасштабной войны мобилизовался, рассказал, где сейчас служит.
Кроме того, звезда "Дизель шоу" Яна Глущенко сменила сыну имя через месяц после его рождения.