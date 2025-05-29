Хотел плакать: вдова Максима Нелипы рассказала, что подкосило ее мужа еще до войны

Максим Нелипа, погибший на фронте, у поклонников всегда ассоциировался с радостью, улыбками и весельем. Но и в его жизни были моменты, которые буквально выбивали почву у него из-под ног. Одним из таких стала трагическая смерть актрисы Марины Поплавской, с которой он не только работал, но и дружил.

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Об этом в интервью Оboz.ua. рассказала бывшая жена телеведущего Тамара Нелипа.

По ее словам, последние полтора года работы в "Дизель Шоу" и она, и Максим очень подружились с Мариной.

"Когда ехали на гастроли, Макс садился рядом в автобусе, она говорила: "Максик, давай, рассказывай", — вспоминает Тамара.

Смерть Поплавской выбила его из колеи.

"А нужно было продолжать работать – писать шутки для "Дизель Шоу". Он же многое там еще делал – сочинял песни, подводки, участвовал в номерах, вел выступления. А когда приходил домой, говорил: "Я не могу шутить, хочу плакать"", — продолжила она.

Не обошел его и кризис средних лет. Нелипа часто говорил: "Чего я добился в свои годы?"

Все это спровоцировало разлад в семье, который завершился разводом.

Максим Нелипа оставил по себе добрую память и большую рану в сердцах тех, кто его любил

Болезнь Максима Нелипы, о которой почти никто не знал

Общую картину усложнила болезнь Нелипы, о которой знали только самые близкие.

"Мы очень благодарны семье Владимира Гройсмана – его жена помогла с лечением в Израиле. На то время в Украине перепробовали всех врачей, наверное, года два продолжалась борьба. Максу нанесли на съемках очень некачественный грим, и начались проблемы с кожей лица. Это можно заметить, если присмотреться, на его публичных фотографиях того времени. Благодаря израильским врачам мы узнали, что той страшной болезни, которую пытались "лечить" в Киеве и взять большие деньги, нет", — впервые рассказала бывшая жена героя.

Душевные сомнения и новая жизнь Максима Нелипы

Врачам удалось поставить Нелипу на ноги, но это не спасло его от новых душевных сомнений.

"Говорил, что никому не нужен, работы – такой, которой он заслуживал, нет. Но мы пережили вместе тот период", — говорит вдова.

Максим Нелипа и Тамара Нелипа Фото: MaxNelipa/Facebook

Затем появилось "Дизель Шоу" и другие проекты:

"Мы написали четыре серии для "Однажды под Полтавой". Пытались создавать что-то свое. У нас уже был опыт: еще когда Владимир Зеленский руководил телеканалом "Интер", создали крутой проект "Откуда руки" о наших современных изобретателях. Правда, телешоу не зашло, а мы вложили туда немаленькую сумму своих средств — Максу очень хотелось что-нибудь такое делать. Он очень творческий человек — все время искал себя и предавался работе сполна. Вспомните только "Танцы со звездами". Человек, никогда в жизни не танцевавший, за короткое время столько всего выдавал на танцполе".

Максим Нелипа в "Танцах со звездами"

Смерть Марины Поплавской

48-летняя Марина Поплавская погибла 20 октября 2018 года. В 5.55 ч на 28-м км автотрассы Киев-Чоп возле села Милая произошло столкновение автобуса "Неоплан" с актерами из "Дизель Шоу" и грузовика "Новой почты". В момент ДТП она сидела на кресле рядом с водителем. В аварии также пострадали актеры Яна Глущенко, Евгений Сморигин и Егор Крутоголов.

По информации полиции, причиной ДТП стало то, что водитель автобуса Михаил Манюк не справился с управлением.

Во время суда подозреваемый говорил, что не спал за рулем. По его словам, Марине Поплавский было плохо, она несколько раз подходила к нему и измеряла давление. В один из таких моментов он якобы отвлекся.

Актрису похоронили на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее в Житомире. Ей установили большой гранитный памятник, состоящий из трех частей, в центре которого — ее портрет.

Ранее Фокус писал, что:

Тамара Нелипа рассказала о причине развода с Максимом. Бывшие супруги сумели сохранить очень теплые отношения.

Кто пришел попрощаться с героем, погибшим 12 мая на фронте.

Мы также рассказывали, где до войны работал Максим Нелипа.