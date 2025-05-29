Были кредиты: вдова Максима Нелипы рассказала о разводе и отсутствии на похоронах (фото)

Тамара призналась, что изначально планировала приехать с дочкой на церемонию прощания с бывшим мужем, но решила поберечь ребенка после травмы от ракетных обстрелов в Киеве.

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Бывшая жена погибшего на фронте телеведущего Максима Нелипы впервые объяснила, почему не приехала с детьми на похороны. Женщина рассказала об причинах их развода в 2020 году и последней встрече. Разговаривала с Тамарой Нелипой журналистка издания Оboz.ua.

Как выяснилось ранее, семья телеведущего, который погиб на войне в мае, живет в Израиле с марта 2022 года.

Причина отсутствия на похоронах

"Это невероятная травма и для меня, и для Маши (дочь Максима Нелипы — Ред.). Она приехала в Израиль с заиканием из-за обстрелов. Мы очень долго с этим боролись. Не знаю, как бы на повышенное внимание во время прощания отреагировала ее психика", — объяснила женщина отсутствие на похоронах.

Тамара призналась, что изначально планировала приехать с дочкой, но решила поберечь ребенка после травмы от ракетных обстрелов в Киеве.

Сын и бывшая жена Максима Нелипы Фото: Nelipa Max | Facebook

"Мы решили, что сын поедет, как только у него получится. Сейчас он служит в армии Израиля, а мы с дочкой — в ближайшее время. Приедем тихонько, без лишних глаз попрощаемся", — добавила она.

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На критику из-за отсутствия на церемонии прощания женщина ответила так: "Некоторые люди настолько зло нас обсуждают, комментарии очень несправедливы. Другие люди наоборот совершают благородные поступки".

Дочь Максима Нелипы (справа)

Однако, несмотря на развод, семья сохранила теплые отношения. "Макс приезжал к нам каждую пятницу. Готовили ужины, смотрели с детьми фильмы. Когда началась большая война, мы провели вместе последний вечер и очень тепло попрощались", — вспоминает Тамара.

Причина развода с Нелипой

Бывшая жена артиста также впервые раскрыла истинные причины их развода в 2020 году. "Макса очень выбила из колеи смерть Марины Поплавской. Последние полтора года, когда работали в "Дизель шоу", мы с ней очень подружились. А нужно было продолжать работать — писать шутки. Когда он приходил домой, то говорил: "Я не могу шутить, хочу плакать". Потом начался кризис среднего возраста, плюс кредиты и другие проблемы", — пояснила женщина.

К слову, Максим Нелипа, который в последнее время почти не появлялся на телеэкранах, работал инженером-программистом в Чернобыльской зоне отчуждения. Коллеги и руководство характеризовали его как ответственного работника, который никогда не проявлял звездных амбиций и всегда был готов поддержать других.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

О смерти Максима Нелипы сообщил его брат Андрей, который присутствовал на церемонии прощания.

На похоронах появилось лишь несколько представителей из мира шоу-бизнеса. Большинство ограничилось реакцией в социальных сетях.

Кстати, мы подробно рассказывали о жизни и творчестве Максима Нелипы: что нужно знать о телеведущем, который отдал жизнь за Украину.