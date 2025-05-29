Були кредити: вдова Максима Неліпи розповіла про розлучення й відсутність на похороні (фото)
Тамара зізналася, що спочатку планувала приїхати з донькою на церемонію прощання з колишнім чоловіком, але вирішила поберегти дитину після травми від ракетних обстрілів у Києві.
Колишня дружина загиблого на фронті телеведучого Максима Неліпи вперше пояснила, чому не приїхала з дітьми на похорон. Жінка розповіла про справжні причини їхнього розлучення у 2020 році та останню зустріч. Розмовляла з Тамарою Неліпою журналістка видання Оboz.ua.
Як з’ясувалось раніше, родина телеведучого, який загинув на війні в травні, живе в Ізраїлі з березня 2022 року.
Причина відсутності на похороні
"Це неймовірна травма і для мене, і для Маші (дочка Максима Неліпи — Ред.). Вона приїхала в Ізраїль із заїканням через обстріли. Ми дуже довго з цим боролися. Не знаю, як би на підвищену увагу під час прощання відреагувала її психіка", — пояснила жінка відсутність на похороні.
Тамара зізналася, що спочатку планувала приїхати з донькою, але вирішила поберегти дитину після травми від ракетних обстрілів у Києві.
"Ми вирішили, що син поїде, щойно в нього вийде. Наразі він служить в армії Ізраїлю, а ми з донькою — найближчим часом. Приїдемо тихенько, без зайвих очей попрощаємося", — додала вона.
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На критику через відсутність на церемонії прощання жінка відповіла так: "Деякі люди настільки зло нас обговорюють, коментарі дуже несправедливі. Інші люди навпаки роблять благородні вчинки".
Однак, попри розлучення, родина зберегла теплі стосунки. "Макс приїжджав до нас щоп'ятниці. Готували вечері, дивилися з дітьми фільми. Коли почалася велика війна, ми провели разом останній вечір і дуже тепло попрощалися", — згадує Тамара.
Причина розлучення з Неліпою
Колишня дружина артиста також вперше розкрила справжні причини їх розлучення у 2020 році. "Макса дуже вибила з колії смерть Марини Поплавської. Останні півтора року, коли працювали в "Дизель шоу", ми з нею дуже подружилися. А потрібно було продовжувати працювати — писати жарти. Коли він приходив додому, то казав: "Я не можу жартувати, хочу плакати". Потім почалася криза середнього віку, плюс кредити та інші проблеми", — пояснила жінка.
Між іншим, Максим Неліпа, який останнім часом майже не з’являвся на телеекранах, працював інженером-програмістом у Чорнобильській зоні відчуження. Колеги та керівництво характеризували його як відповідального працівника, який ніколи не виявляв зіркових амбіцій і завжди був готовий підтримати інших.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Про смерть Максима Неліпи повідомив його брат Андрій, який був присутній на церемонії прощання.
- На похороні з'явилося лише кілька представників зі світу шоубізнесу. Більшість обмежилися реакцією в соціальних мережах.
До речі, ми детально розповідали про життя і творчість Максима Неліпи: що потрібно знати про телеведучого, який віддав життя за Україну.