Були кредити: вдова Максима Неліпи розповіла про розлучення й відсутність на похороні (фото)

Тамара зізналася, що спочатку планувала приїхати з донькою на церемонію прощання з колишнім чоловіком, але вирішила поберегти дитину після травми від ракетних обстрілів у Києві.

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Колишня дружина загиблого на фронті телеведучого Максима Неліпи вперше пояснила, чому не приїхала з дітьми на похорон. Жінка розповіла про справжні причини їхнього розлучення у 2020 році та останню зустріч. Розмовляла з Тамарою Неліпою журналістка видання Оboz.ua.

Як з’ясувалось раніше, родина телеведучого, який загинув на війні в травні, живе в Ізраїлі з березня 2022 року.

Причина відсутності на похороні

"Це неймовірна травма і для мене, і для Маші (дочка Максима Неліпи — Ред.). Вона приїхала в Ізраїль із заїканням через обстріли. Ми дуже довго з цим боролися. Не знаю, як би на підвищену увагу під час прощання відреагувала її психіка", — пояснила жінка відсутність на похороні.

Тамара зізналася, що спочатку планувала приїхати з донькою, але вирішила поберегти дитину після травми від ракетних обстрілів у Києві.

Син і колишня дружина Максима Неліпи Фото: Nelipa Max | Facebook

"Ми вирішили, що син поїде, щойно в нього вийде. Наразі він служить в армії Ізраїлю, а ми з донькою — найближчим часом. Приїдемо тихенько, без зайвих очей попрощаємося", — додала вона.

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На критику через відсутність на церемонії прощання жінка відповіла так: "Деякі люди настільки зло нас обговорюють, коментарі дуже несправедливі. Інші люди навпаки роблять благородні вчинки".

Дочка Максима Неліпи (праворуч)

Однак, попри розлучення, родина зберегла теплі стосунки. "Макс приїжджав до нас щоп'ятниці. Готували вечері, дивилися з дітьми фільми. Коли почалася велика війна, ми провели разом останній вечір і дуже тепло попрощалися", — згадує Тамара.

Причина розлучення з Неліпою

Колишня дружина артиста також вперше розкрила справжні причини їх розлучення у 2020 році. "Макса дуже вибила з колії смерть Марини Поплавської. Останні півтора року, коли працювали в "Дизель шоу", ми з нею дуже подружилися. А потрібно було продовжувати працювати — писати жарти. Коли він приходив додому, то казав: "Я не можу жартувати, хочу плакати". Потім почалася криза середнього віку, плюс кредити та інші проблеми", — пояснила жінка.

Між іншим, Максим Неліпа, який останнім часом майже не з’являвся на телеекранах, працював інженером-програмістом у Чорнобильській зоні відчуження. Колеги та керівництво характеризували його як відповідального працівника, який ніколи не виявляв зіркових амбіцій і завжди був готовий підтримати інших.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Про смерть Максима Неліпи повідомив його брат Андрій, який був присутній на церемонії прощання.

На похороні з'явилося лише кілька представників зі світу шоубізнесу. Більшість обмежилися реакцією в соціальних мережах.

До речі, ми детально розповідали про життя і творчість Максима Неліпи: що потрібно знати про телеведучого, який віддав життя за Україну.