Хотів плакати: вдова Максима Неліпи розповіла, що підкосило її чоловіка ще до війни

Максим Неліпа, який загинув на фронті, у шанувальників завжди асоціювався з радістю, посмішками і веселощами. Але і в його житті були моменти, які буквально вибивали ґрунт у нього з-під ніг. Одним із таких стала трагічна смерть акторки Марини Поплавської, з якою він не тільки працював, а й дружив.

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Про це в інтерв'ю Оboz.ua. розповіла колишня дружина телеведучого Тамара Неліпа.

За її словами, останні півтора року роботи в "Дизель Шоу" і вона, і Максим дуже подружилися з Мариною.

"Коли їхали на гастролі, Макс сідав поруч в автобусі, вона говорила: "Максику, давай, розповідай", — згадує Тамара.

Смерть Поплавської вибила його з колії.

"А потрібно було продовжувати працювати — писати жарти для "Дизель Шоу". Він же багато чого там ще робив — складав пісні, підводки, брав участь у номерах, вів виступи. А коли приходив додому, говорив: "Я не можу жартувати, хочу плакати", — продовжила вона.

Не оминула його і криза середніх років. Неліпа часто говорив: "Чого я досягнув у свої роки?"

Усе це спровокувало розлад у родині, який завершився розлученням.

Максим Неліпа залишив по собі добру пам'ять і велику рану в серцях тих, хто його любив

Хвороба Максима Неліпи, про яку майже ніхто не знав

Загальну картину ускладнила хвороба Неліпи, про яку знали тільки найближчі.

"Ми дуже вдячні родині Володимира Гройсмана — його дружина допомогла з лікуванням в Ізраїлі. На той час в Україні перепробували всіх лікарів, напевно, років зо два тривала боротьба. Максу нанесли на зйомках дуже неякісний грим, і почалися проблеми зі шкірою обличчя. Це можна помітити, якщо придивитися, на його публічних фото того часу. Завдяки ізраїльським лікарям ми дізналися, що тієї страшної хвороби, яку намагалися "лікувати" в Києві та взяти великі гроші, немає", — вперше розповіла колишня дружина героя.

Душевні сумніви та нове життя Максима Неліпи

Лікарям вдалося поставити Неліпу на ноги, але це не врятувало його від нових душевних сумнівів.

"Казав, що нікому не потрібен, роботи — такої, на яку він заслуговував, немає. Але ми пережили разом той період", — каже вдова.

Максим Неліпа і Тамара Неліпа Фото: MaxNelipa/Facebook

Потім з'явилося "Дизель Шоу" та інші проєкти:

"Ми написали чотири серії для "Одного разу під Полтавою". Намагалися створювати щось своє. У нас уже був досвід: ще коли Володимир Зеленський керував телеканалом "Інтер", створили крутий проєкт "Звідки руки" про наших сучасних винахідників. Щоправда, телешоу не зайшло, а ми вклали туди чималеньку суму своїх коштів — Максу дуже хотілося що-небудь таке робити. Він дуже творча людина — весь час шукав себе і віддавався роботі сповна. Згадайте тільки "Танці з зірками". Людина, яка ніколи в житті не танцювала, за короткий час стільки всього видавала на танцполі".

Максим Неліпа в "Танцях із зірками"

Смерть Марини Поплавської

48-річна Марина Поплавська загинула 20 жовтня 2018 року. О 5.55 год на 28-му км автотраси Київ-Чоп біля села Мила сталося зіткнення автобуса "Неоплан" з акторами з "Дизель Шоу" і вантажівки "Нової пошти". У момент ДТП вона сиділа на кріслі поруч із водієм. В аварії також постраждали актори Яна Глущенко, Євген Сморигін та Єгор Крутоголов.

За інформацією поліції, причиною ДТП стало те, що водій автобуса Михайло Манюк не впорався з керуванням.

Під час суду підозрюваний говорив, що не спав за кермом. За його словами, Марині Поплавській було погано, вона кілька разів підходила до нього і вимірювала тиск. В один із таких моментів він нібито відволікся.

Акторку поховали на Корбутівському кладовищі на Центральній Алеї в Житомирі. Їй встановили великий гранітний пам'ятник, що складається з трьох частин, у центрі якого — її портрет.

Раніше Фокус писав, що:

Тамара Неліпа розповіла про причину розлучення з Максимом. Колишнє подружжя зуміло зберегти дуже теплі стосунки.

Хто прийшов попрощатися з героєм, який загинув 12 травня на фронті.

Ми також розповідали, де до війни працював Максим Неліпа.