Была операция на сердце: звезда украинских сериалов Татьяна Шелига в тяжелом состоянии (фото)

Заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига, известная по роли в сериале "Когда мы дома", находится в критическом состоянии. В начале 2022 года она перенесла сложную операцию на сердце.

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Об этом сообщила дочь актрисы, Анастасия Савицкая-Шелига. Она оставила тревожное сообщение о состоянии здоровья своей матери в Facebook.

"Мама, Татьяна Шелига, в очень тяжелом состоянии. Телефоном почти не пользуется. Я ни у кого ничего не прошу", — написала дочь артистки в своем посте.

По словам Анастасии, актриса пока не выходит на связь из-за серьезных проблем со здоровьем. Детальной информации о диагнозе или причинах ухудшения состояния дочь не предоставила.

Татьяна Шелига находится в тяжелом состоянии Фото: Facebook

Ранее сообщалось, что в начале 2022 года артистка попала в больницу в критическом состоянии — с закрытой аортой на 99%. Знаменитость госпитализировали в Институт сердца, где ей срочно установили стент.

Тогда операция прошла успешно, однако, как сообщает ее дочь, проблемы со здоровьем у заслуженной артистки продолжаются.

Татьяна Шелига — известная украинская актриса театра и кино, заслуженная артистка Украины. Наибольшую популярность зрителям принесла роль в сериале "Когда мы дома".

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