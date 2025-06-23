"Уставший от войны" Артемий Егоров публично раскаялся: говорит, что был в отчаянии (фото)

Украинский актер Артемий Егоров, сыгравший в сериалах "Соседка", "Песики" и "Карпатский рейнджер", официально извинился за резонансный пост об усталости от войны, вызвавший волну критики со стороны военных и общественности. В новом обращении артист признал свою ошибку.

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Предыдущий пост мужчина удалил из своего Instagram после негативной реакции общества. В новом обращении он объяснил, что именно имел в виду.

"Создал [сообщение] на эмоциях боли и отчаяния от постоянных обстрелов и смертей. Суровая реакция людей показала, что уставать не время. Урок усвоен", — написал Егоров в своем Instagram.

Поблагодарил за поддержку

Артист извинился перед военными, в частности коллегами-актерами, которые сейчас защищают Украину на фронте. "Оскорбил людей, которых я очень уважаю, это мои коллеги-воины. Этого точно не планировалось. Ребята, прошу, не держите зла", — прокомментировал Егор.

Завершая свое обращение, актер поблагодарил за поддержку и критику: "Спасибо всем, кто меня поддержал и захейтил. Терпения нам всем. Сил".

В комментариях его поддержала украинская актриса Наталья Денисенко: "Артемий, я сразу поняла, что это все написано было от боли и отчаяния. Мы все устали и имеем право это озвучивать. Для того мы и нужны друг другу, чтобы не опускать руки, чтобы поддерживать, чтобы не останавливаться".

Сообщение Артемия Егорова Фото: Instagram Сообщение Артемия Егорова Фото: Instagram

Что предшествовало

Скандал разгорелся после того, как Егоров заявил об усталости от войны и призвал ее завершить, ведь "на высоких уровнях все сделано, чтобы она продолжалась".

"Войну нужно завершать. Я не знаю как именно, но ее нужно останавливать. Сейчас не принято говорить вслух, что ты устал. Но я — устал. Правда. Бросьте в меня камень, если вы — нет", — написал он.

Эти слова вызвали жесткую критику со стороны военных, в частности актера и бойца ВСУ Константина Темляка и актера-воина Даниила Мирешкина, которые обвинили коллегу в обесценивании жертв защитников Украины. "Я бросаю в тебя камень. Я просто не имею права не высказать своего мнения по поводу позиции человека, которого считал когда-то умным и справедливым", — прокомментировал Темляк.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Актер и военный ВСУ Назар Малик погиб во время боя на Покровском направлении 22 мая 2025 года.

За месяц до 28-летия на фронте также погиб комик и "азовец" Дмитрий Скрипник.

Кроме того, мы вспоминали о жизненном пути шоумена Максима Нелипы, который погиб на войне за Украину.