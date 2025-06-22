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Стиль жизни

"Устал от войны": известный украинский актер попал в громкий скандал (фото)

Актер Артемий Егоров
Актер Артемий Егоров

Актер Артемий Егоров, сыгравший в сериалах "Соседка", "Песики" и "Карпатский рейнджер", оказался в центре общественного недовольства после неосторожных высказываний.

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Егоров заявил, что устал от войны и считает, что ее нужно завершить, ведь "на высоких уровнях все сделано, чтобы она продолжалась". Об этом он написал в своем Instagram.

"Войну нужно завершать. Я не знаю как именно, но ее нужно останавливать. Сейчас не принято говорить вслух, что ты устал. Но я – устал. Действительно. Бросьте у меня камень, если вы – нет", – написал актер.

Однако актер закрыл свою страничку в социальной сети сразу после этого.

Егоров заявил про усталось от войны — как отреагировали коллеги

Многие актеры и военные отреагировали на это заявление.

Так, актер Константин Темляк, который сейчас служит в ВСУ, заявил: "Я хочу, чтобы таким людям, как Артемий Егоров, разрешить уехать из страны навсегда".

Константин Темляк отреагировал на слова Егорова Fullscreen
Константин Темляк отреагировал на слова Егорова

Другой актер Даниил Мирешкин также ответил на сообщение Егорова и назвал его "манипулятивной трусостью" и примером распространения вражеских нарративов.

"Артемий не понимает простого: если Россия остановится – война прекратится. Если же мы перестанем защищаться – нас не будет. И тогда враг будет жить в квартире самого Артемия", – написал он.

Даниил Мирешкин отреагировал на слова Егорова Fullscreen
Даниил Мирешкин отреагировал на слова Егорова

На сообщение Егорова отреагировала и актриса Екатерина Вишнева. Она осудила сообщение актера и заявила, что подобные высказывания это пренебрежение к воинам, отдавшим свою жизнь за Украину.

"Я злая, разочарованная в некоторых людях. Но не уставшая. Война продолжается, и завершать ее только потому, что кто-то "устал", хотя сам и не был там, это оскорбить всех, кто отдал жизнь, здоровье и будущее ради нас. Я не устала. Я буду донатить, помогать, поддерживать и уважать", – отметила она.

Екатерина Вишнева отреагировала на слова Егорова Fullscreen
Екатерина Вишнева отреагировала на слова Егорова

К критике присоединилась блогер и журналистка Алина Доротюк. В своем Telegram-канале она отметила, что подобные заявления играют на руку врагу. Она также обратила внимание на то, что Егоров удалил ее из подписок, а также сделал свою страницу частной.

Алина Доротюк отреагировала на слова Егорова Fullscreen
Алина Доротюк отреагировала на слова Егорова

Напомним, что украинский актер театра и кино Алексей Воротников сообщил, что присоединился к Вооруженным силам Украины в рамках мобилизации.

А 43-летний украинский певец Миша Крупин также вступил в ВСУ. Он показал, как проходит его служба после мобилизации.