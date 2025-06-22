"Устал от войны": известный украинский актер попал в громкий скандал (фото)

Актер Артемий Егоров, сыгравший в сериалах "Соседка", "Песики" и "Карпатский рейнджер", оказался в центре общественного недовольства после неосторожных высказываний.

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Егоров заявил, что устал от войны и считает, что ее нужно завершить, ведь "на высоких уровнях все сделано, чтобы она продолжалась". Об этом он написал в своем Instagram.

"Войну нужно завершать. Я не знаю как именно, но ее нужно останавливать. Сейчас не принято говорить вслух, что ты устал. Но я – устал. Действительно. Бросьте у меня камень, если вы – нет", – написал актер.

Однако актер закрыл свою страничку в социальной сети сразу после этого.

Егоров заявил про усталось от войны — как отреагировали коллеги

Многие актеры и военные отреагировали на это заявление.

Так, актер Константин Темляк, который сейчас служит в ВСУ, заявил: "Я хочу, чтобы таким людям, как Артемий Егоров, разрешить уехать из страны навсегда".

Константин Темляк отреагировал на слова Егорова

Другой актер Даниил Мирешкин также ответил на сообщение Егорова и назвал его "манипулятивной трусостью" и примером распространения вражеских нарративов.

"Артемий не понимает простого: если Россия остановится – война прекратится. Если же мы перестанем защищаться – нас не будет. И тогда враг будет жить в квартире самого Артемия", – написал он.

Даниил Мирешкин отреагировал на слова Егорова

На сообщение Егорова отреагировала и актриса Екатерина Вишнева. Она осудила сообщение актера и заявила, что подобные высказывания это пренебрежение к воинам, отдавшим свою жизнь за Украину.

"Я злая, разочарованная в некоторых людях. Но не уставшая. Война продолжается, и завершать ее только потому, что кто-то "устал", хотя сам и не был там, это оскорбить всех, кто отдал жизнь, здоровье и будущее ради нас. Я не устала. Я буду донатить, помогать, поддерживать и уважать", – отметила она.

Екатерина Вишнева отреагировала на слова Егорова

К критике присоединилась блогер и журналистка Алина Доротюк. В своем Telegram-канале она отметила, что подобные заявления играют на руку врагу. Она также обратила внимание на то, что Егоров удалил ее из подписок, а также сделал свою страницу частной.

Алина Доротюк отреагировала на слова Егорова

Напомним, что украинский актер театра и кино Алексей Воротников сообщил, что присоединился к Вооруженным силам Украины в рамках мобилизации.

А 43-летний украинский певец Миша Крупин также вступил в ВСУ. Он показал, как проходит его служба после мобилизации.