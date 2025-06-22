"Втомився від війни": відомий український актор потрапив у гучний скандал (фото)

Актор Артемій Єгоров, який зіграв у серіалах "Сусідка", "Песики" і "Карпатський рейнджер", опинився в центрі громадського невдоволення після необережних висловлювань.

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Єгоров заявив, що втомився від війни і вважає, що її потрібно завершити, адже "на високих рівнях усе зроблено, щоб вона тривала". Про це він написав у своєму Instagram.

"Війну потрібно завершувати. Я не знаю як саме, але її потрібно зупиняти. Зараз не прийнято говорити вголос, що ти втомився. Але я — втомився. Справді. Киньте в мене камінь, якщо ви — ні", — написав актор.

Однак актор закрив свою сторінку в соціальній мережі одразу після цього.

Єгоров заявив про втому від війни — як відреагували колеги

Багато акторів і військових відреагували на цю заяву.

Так, актор Костянтин Темляк, який зараз служить у ЗСУ, заявив: "Я хочу, щоб таким людям, як Артемій Єгоров, дозволити виїхати з країни назавжди".

Костянтин Темляк відреагував на слова Єгорова

Інший актор Данило Мірешкін також відповів на допис Єгорова і назвав його "маніпулятивним боягузтвом" і прикладом поширення ворожих наративів.

"Артемій не розуміє простого: якщо Росія зупиниться — війна припиниться. Якщо ж ми перестанемо захищатися — нас не буде. І тоді ворог житиме у квартирі самого Артемія", — написав він.

Данило Мірешкін відреагував на слова Єгорова

На допис Єгорова відреагувала й акторка Катерина Вишнева. Вона засудила допис актора і заявила, що подібні висловлювання це зневага до воїнів, які віддали своє життя за Україну.

"Я зла, розчарована в деяких людях. Але не втомлена. Війна триває, і завершувати її тільки тому, що хтось "втомився", хоча сам і не був там, це образити всіх, хто віддав життя, здоров'я і майбутнє заради нас. Я не втомилася. Я буду донатити, допомагати, підтримувати і поважати", — зазначила вона.

Катерина Вишнева відреагувала на слова Єгорова

До критики долучилася блогерка і журналістка Аліна Доротюк. У своєму Telegram-каналі вона зазначила, що подібні заяви грають на руку ворогові. Вона також звернула увагу на те, що Єгоров видалив її з підписок, а також зробив свою сторінку приватною.

Аліна Доротюк відреагувала на слова Єгорова

Нагадаємо, що український актор театру і кіно Олексій Воротніков повідомив, що приєднався до Збройних сил України в рамках мобілізації.

А 43-річний український співак Міша Крупін також вступив до ЗСУ. Він показав, як проходить його служба після мобілізації.