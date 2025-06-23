"Втомлений від війни" Артемій Єгоров публічно розкаявся: каже, що був у відчаї (фото)

Український актор Артемій Єгоров, який зіграв у серіалах "Сусідка", "Песики" і "Карпатський рейнджер", офіційно перепросив за резонансний допис про втому від війни, що викликав хвилю критики з боку військових та громадськості. У новому зверненні артист визнав свою помилку.

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Попередній допис чоловік видалив зі свого Instagram після негативної реакції суспільства. У новому зверненні він пояснив, що саме мав на увазі.

"Створив [допис] на емоціях болю і відчаю від постійних обстрілів та смертей. Сувора реакція людей показала, що втомлюватись не час. Урок засвоєний", — написав Єгоров у своєму Instagram.

Подякував за підтримку

Артист вибачився перед військовими, зокрема колегами-акторами, які нині захищають Україну на фронті. "Образив людей, яких я дуже поважаю, це мої колеги-воїни. Цього точно не планувалось. Хлопці, прошу, не тримайте зла", — прокоментував Єгор.

Завершуючи своє звернення, актор подякував за підтримку та критику: "Дякую всім, хто мене підтримав і захейтив. Терпіння нам всім. Сил".

У коментарях його підтримала українська акторка Наталка Денисенко: "Артемій, я одразу зрозуміла, що це все написано було від болю і відчаю. Ми всі втомилися і маємо право це озвучувати. Для того ми і потрібні одне одному, щоб не опускати руки, щоб підтримувати, щоб не зупинятися".

Допис Артемія Єгорова Фото: Instagram Допис Артемія Єгорова Фото: Instagram

Що передувало

Скандал розгорівся після того, як Єгоров заявив про втому від війни та закликав її завершити, адже "на високих рівнях усе зроблено, щоб вона тривала".

"Війну потрібно завершувати. Я не знаю як саме, але її потрібно зупиняти. Зараз не прийнято говорити вголос, що ти втомився. Але я — втомився. Справді. Киньте в мене камінь, якщо ви — ні", — написав він.

Ці слова викликали жорстку критику з боку військових, зокрема актора і бійця ЗСУ Костянтина Темляка та актора-воїна Даниїла Мірешкіна, які звинуватили колегу в знецінюванні жертв захисників України. "Я кидаю в тебе камінь. Я просто не маю права не висловити своєї думки з приводу позиції людини, яку вважав колись розумною і справедливою", — прокоментував Темляк.

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