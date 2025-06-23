"Втомлений від війни" Артемій Єгоров публічно розкаявся: каже, що був у відчаї (фото)
Український актор Артемій Єгоров, який зіграв у серіалах "Сусідка", "Песики" і "Карпатський рейнджер", офіційно перепросив за резонансний допис про втому від війни, що викликав хвилю критики з боку військових та громадськості. У новому зверненні артист визнав свою помилку.
Попередній допис чоловік видалив зі свого Instagram після негативної реакції суспільства. У новому зверненні він пояснив, що саме мав на увазі.
"Створив [допис] на емоціях болю і відчаю від постійних обстрілів та смертей. Сувора реакція людей показала, що втомлюватись не час. Урок засвоєний", — написав Єгоров у своєму Instagram.
Подякував за підтримку
Артист вибачився перед військовими, зокрема колегами-акторами, які нині захищають Україну на фронті. "Образив людей, яких я дуже поважаю, це мої колеги-воїни. Цього точно не планувалось. Хлопці, прошу, не тримайте зла", — прокоментував Єгор.
Завершуючи своє звернення, актор подякував за підтримку та критику: "Дякую всім, хто мене підтримав і захейтив. Терпіння нам всім. Сил".
У коментарях його підтримала українська акторка Наталка Денисенко: "Артемій, я одразу зрозуміла, що це все написано було від болю і відчаю. Ми всі втомилися і маємо право це озвучувати. Для того ми і потрібні одне одному, щоб не опускати руки, щоб підтримувати, щоб не зупинятися".
Що передувало
Скандал розгорівся після того, як Єгоров заявив про втому від війни та закликав її завершити, адже "на високих рівнях усе зроблено, щоб вона тривала".
"Війну потрібно завершувати. Я не знаю як саме, але її потрібно зупиняти. Зараз не прийнято говорити вголос, що ти втомився. Але я — втомився. Справді. Киньте в мене камінь, якщо ви — ні", — написав він.
Ці слова викликали жорстку критику з боку військових, зокрема актора і бійця ЗСУ Костянтина Темляка та актора-воїна Даниїла Мірешкіна, які звинуватили колегу в знецінюванні жертв захисників України. "Я кидаю в тебе камінь. Я просто не маю права не висловити своєї думки з приводу позиції людини, яку вважав колись розумною і справедливою", — прокоментував Темляк.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Актор та військовий ЗСУ Назар Малік загинув під час бою на Покровському напрямку 22 травня 2025 року.
- За місяць до 28-річчя на фронті також загинув комік і "азовець" Дмитро Скрипник.
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