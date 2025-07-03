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Стиль жизни

Умерла звезда сериала "Когда мы дома" Татьяна Шелига: все подробности (фото)

Татьяна Шелига, заслуженная артистка Украины
Умерла Татьяна Шелига | Фото: Facebook

Артистка сыграла десятки ролей на театральной сцене и отличилась острохарактерными образами. Информация о дате и времени прощания опубликуют позже.

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3 июля ушла из жизни заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига. Актриса сыграла более 55 ролей в кино и театре. Ей было 76 лет. Последние месяцы жизни Татьяна боролась с тяжелой болезнью. О смерти матери сообщила ее дочь, Анастасия Савицкая-Шелига.

"RIP (10.12.1948-3.07.2025). Дату и время прощания сообщу позже", — написала Анастасия в Facebook.

Татьяна Шелига, подробности смерти
Татьяна Шелига тяжело болела
Фото: Facebook

Родные Татьяны были рядом с ней на протяжении последних непростых месяцев. Информацию о дате и времени прощания опубликуют позже.

Что известно о Татьяне Шелиге

Родилась 10 декабря 1948 года. В 1972 году окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе в Москве. Около 23 лет работала в театре русской драмы в Севастополе, а с 1995 до 2010 года была актрисой Киевского театра имени Леси Украинки.

Татьяна Шелига ушла из жизни
Актриса была номинирована на высшую театральную премию "Киевская пектораль"
Фото: Facebook

Артистка сыграла десятки ролей на театральной сцене, отличилась острохарактерными образами. Была номинирована на высшую театральную премию "Киевская пектораль" за роль в спектакле "Фердинандо".

Кинокарьера

В кино и сериалах Татьяна Шелига сыграла более 55 ролей. Среди самых известных работ: "Когда мы дома", "За двумя зайцами", "Пять минут до метро", "Центральная больница".

Умерла Татьяна Шелига
Татьяна Шелига сыграла более 55 ролей
Фото: Facebook

Актриса продолжала активно работать даже после выхода на пенсию, гастролировала вместе с коллегами.

Борьба с болезнью

Последние годы жизни Татьяны Шелиги омрачили серьезные проблемы со здоровьем. Она перенесла несколько сложных хирургических вмешательств, в частности операцию на сердце из-за критического закрытия аорты. Недавно состояние артистки ухудшилось.

"Мама, Татьяна Шелига, в очень тяжелом состоянии. Телефоном почти не пользуется. Я ни у кого ничего не прошу", — написала дочь артистки несколько дней назад.

По словам Анастасии, актриса не выходила на связь из-за осложнений. Детальной информации о диагнозе или причинах ухудшения состояния дочь не предоставила.

В начале 2022 года артистка попала в больницу в критическом состоянии — с закрытой аортой на 99%. Актрису госпитализировали в Институт сердца, где ей срочно установили стент.

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