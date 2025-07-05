Зірка культового серіалу "Усі жінки — відьми": помер відомий актор Джуліан Мак-Магон (фото)

Відомий австралійський актор та модель Джуліан Мак-Магон помер у віці 56 років. Він тривалий час таємно боровся із онкологією, однак саме ця хвороба обірвала його життя.

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Джуліан Мак-Магон помер 2 липня у Клірвотері, що у штаті Флорида. Про це повідомило видання Deadline.

Про смерть відомого актора медіа сповістила його дружина — Келлі Мак-Магон.

"З відкритим серцем я хочу поділитися зі світом, що мій коханий чоловік, Джуліан Мак-Магон, мирно помер цього тижня після відважних зусиль у боротьбі з раком", — сказала вона.

Келлі розповіла, що Джуліан любив своє життя, родину та друзів, а також роботу та своїх відданих шанувальників.

"Його найглибшим бажанням було принести радість у якомога більше життів", — зізналася дружина актора.

Також Келлі закликала людей підтримати сім'ю актора, аби родина не сумувала наодинці. При цьому дружина побажала "знаходити радість у житті" всім тим, кому сам Джуліан Мак-Магон приніс свого часу радість.

"Ми вдячні за спогади", — додала Келлі.

Де знімався Джуліан Мак-Магон

MovieWeb | Джуліан Мак-Магон у кіно

Найбільше Джуліан Мак-Магон прославився роллю напівдемона Коула Тернера у популярному телесеріалі "Усі жінки — відьми", що виходив на екранах із 1998 по 2006 роки.

Також славу Джуліану Мак-Магону принесли ролі хірурга Крістіана Троя у серіалі "Частини тіла", що виходив на екранах з 2003 по 2010 роки. В Україні картину показували на телеканалі "1+1".

Знаковою стала також роль суперлиходія Доктора Дума у фільмах "Фантастична четвірка" та "Фантастична четвірка 2". Це популярні американські стрічки про супергероїв режисера Тіма Сторі.

Останньою для актора стала роль у телесеріалі від Netflix під назвою "Резиденція". У ній Джуліан Мак-Магон повернувся до свого коріння, зігравши роль прем'єр-міністра Австралії.

Нагадаємо, 4 липня у Variety повідомили про смерть відомого композитора Марка Сноу, що створив музику до серіалу "Секретні матеріали".

Також 3 липня на телеканалі NBC повідомили, що обірвалося життя голлівудського актора Майкла Медсена, відомого за фільмами Тарантіно.