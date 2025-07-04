Творець музики до "Секретних матеріалів": помер знаменитий композитор Марк Сноу (фото)
Відомий американський композитор, творець музики до фільмів та телепрограм і 15-разовий номінант на премію "Еммі" Марк Сноу помер у 78-річному віці. Митця знайшли у його будинку у Коннектикуті.
6 із 15 номінацій на "Еммі" Марк Сноу отримав за американський фантастичний телесеріал "Секретні матеріали" (або "Цілком таємно"). Саме йому вдалося перетворити трек до цього серіалу на несподіваний хіт чартів у 1990-х роках, пише видання Variety.
Композитор народився під іменем Мартін Фултерман у Нью-Йорку у 1946 році. Почав займатися музикою змалку — з 10 років вивчав гру на фортепіано, а згодом опановував барабани та гобой.
Освіту Марк Сноу здобував у Вищій школі музики і мистецтв у Нью-Йорку, а також у Джульярдській школі музики — одному з найбільших американських навчальних закладів вищої освіти у галузі мистецтв. Під час навчання він познайомився з іншим видатним композитором — Майклом Кейменом.
Після цього Сноу кілька років працював продюсером звукозапису. У 1974 році Марк Сноу отримав своє перше замовлення на музику до кінороботи — Аарон Спеллінг замовив у молодого композитора створення музичного супроводу до серіалу The Rookies, що транслювали на ABC. Саме тоді він взяв псевдонім для себе, під яким його знає весь світ.
Найвідоміші роботи Марка Сноу
Після першої своєї кінороботи Марк Сноу поринув з головою у створення музики для фільмів. Одна з найвідоміших його робіт — це музика до серіалу "Секретні матеріали", що уперше показали на телеканалі Fox у 1993 році. Серіал здобув неабияку популярність і його продовжили на 9 років.
Не меншу популярність, аніж "Секретні матеріали", мав також трек, що створив Марк Сноу. Так, музична тема до телесеріалу зайняла друге місце у UK Singles Chart.
Після успіху з музикою до "Секретних матеріалів" Марк Сноу створював супровід до ще однієї відомої американської кінороботи — серіалу "Таємниці Смолвіля". Телесеріал розповідає про молоді роки життя персонажа Супермена.
Також у доробку Марка Сноу музика до низки фільмів та серіалів, зокрема до стрічок "За бортом" (1987), "Блакитна кров" (2010-2012), "Двійник" (2011-2012) та багато інших.
Був номінований на 19 нагород "Еммі" та отримав 34 нагороди ASCAP.
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