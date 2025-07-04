Творець музики до "Секретних матеріалів": помер знаменитий композитор Марк Сноу (фото)

Відомий американський композитор, творець музики до фільмів та телепрограм і 15-разовий номінант на премію "Еммі" Марк Сноу помер у 78-річному віці. Митця знайшли у його будинку у Коннектикуті.

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6 із 15 номінацій на "Еммі" Марк Сноу отримав за американський фантастичний телесеріал "Секретні матеріали" (або "Цілком таємно"). Саме йому вдалося перетворити трек до цього серіалу на несподіваний хіт чартів у 1990-х роках, пише видання Variety.

Композитор народився під іменем Мартін Фултерман у Нью-Йорку у 1946 році. Почав займатися музикою змалку — з 10 років вивчав гру на фортепіано, а згодом опановував барабани та гобой.

Освіту Марк Сноу здобував у Вищій школі музики і мистецтв у Нью-Йорку, а також у Джульярдській школі музики — одному з найбільших американських навчальних закладів вищої освіти у галузі мистецтв. Під час навчання він познайомився з іншим видатним композитором — Майклом Кейменом.

Після цього Сноу кілька років працював продюсером звукозапису. У 1974 році Марк Сноу отримав своє перше замовлення на музику до кінороботи — Аарон Спеллінг замовив у молодого композитора створення музичного супроводу до серіалу The Rookies, що транслювали на ABC. Саме тоді він взяв псевдонім для себе, під яким його знає весь світ.

Newsweek | Марк Сноу

Найвідоміші роботи Марка Сноу

Після першої своєї кінороботи Марк Сноу поринув з головою у створення музики для фільмів. Одна з найвідоміших його робіт — це музика до серіалу "Секретні матеріали", що уперше показали на телеканалі Fox у 1993 році. Серіал здобув неабияку популярність і його продовжили на 9 років.

Не меншу популярність, аніж "Секретні матеріали", мав також трек, що створив Марк Сноу. Так, музична тема до телесеріалу зайняла друге місце у UK Singles Chart.

Після успіху з музикою до "Секретних матеріалів" Марк Сноу створював супровід до ще однієї відомої американської кінороботи — серіалу "Таємниці Смолвіля". Телесеріал розповідає про молоді роки життя персонажа Супермена.

Також у доробку Марка Сноу музика до низки фільмів та серіалів, зокрема до стрічок "За бортом" (1987), "Блакитна кров" (2010-2012), "Двійник" (2011-2012) та багато інших.

Був номінований на 19 нагород "Еммі" та отримав 34 нагороди ASCAP.

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