Помер Майкл Медсен: 7 культових фільмів легенди Голлівуду

3 липня помер американський актор Майкл Мєдсен. Його тіло виявили у будинку зірки в Малібу. Після себе він залишив багату фільмографію і десятки ролей, що запам'ятовуються.

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Поки шанувальники зірки намагаються переварити новину про смерть Майкла Медсена і не вірять у те, що трапилося, Фокус вирішив нагадати про найяскравіші фільми за участю цього актора, який був улюбленим актором легендарного Квентіна Тарантіно.

"Тельма і Луїза" (1991)

"Тельма і Луїза" — художній фільм у стилі роуд-муві режисера Рідлі Скотта.

У центрі сюжету — скромна дівчина Луїза (Сьюзен Сарандон), офіціантка з придорожнього каже. Її хлопець Джиммі Ленокс (Майкл Медсен) марить кар'єрою рок-музиканта, вічно потрапляє в неприємності і не вирізняється особливим розумом.

Подруга Луїзи Тельма (Джина Девіс) нещаслива в сімейному житті і хоче розвіятися.

Дівчата вирішують кинути все і вирушити в подорож. Але в дорозі дамочки примудряються скоїти низку серйозних правопорушень, включно з убивством. Тепер їм потрібно доїхати до Мексики, оскільки на них уже оголосили полювання всі поліцейські Америки.

"Скажені пси" (1992)

"Скажені пси" — повнометражний дебют режисера Квентіна Тарантіно.

Картина оповідає про групу злодіїв, яка збирається, щоб провернути ідеальне пограбування діамантів. Це перетворюється на криваву засідку, коли один із чоловіків виявляється поліцейським інформатором.

Коли група починає сумніватися у винуватості один одного, зростаюча напруженість загрожує підірвати ситуацію, перш ніж втрутиться поліція.

Медсену дісталася роль містера Блондина, і відтоді за ним назавжди закріпилося амплуа "поганого чарівного хлопця".

Рецензенти зазначали, що "Скажені пси" відомі своїми гострими діалогами, нелінійною оповіддю та унікальними персонажами.

"Донні Браско" (1997)

"Донні Браско" — кримінальна драма режисера Майка Ньюелла, заснована на реальній історії співробітника ФБР Джозефа Д. Пістоне, впровадженого в мафіозне угруповання "сім'я Бонанно" в 1970-х роках.

У картині герой Медсена Домінік "Чорний Сонні" Наполітано — впливовий мафіозі. Ця роль вельми вдалася Майклу, що відзначали критики.

"Убити Білла" (2003) і "Убити Білла 2" (2004)

"Убити Білла" — фільм режисера Квентіна Тарантіно, знятий за його ж сценарієм. Він розповідає історію жінки на ім'я Беатрікс Кіддо, яка в минулому була найманою вбивцею. Реліз першої частини відбувся восени 2003 року, другої — навесні 2004 року. Головні ролі в картині виконали Ума Турман і Девід Керрадайн.

Медс грає Бадда ("Рогатий гримучник"), одного з членів команди "Смертоносні гадюки". У фільмі Бадд використовує рогатого гримучника (отруйна змія) як зброю, щоб убити Беатрікс Кіддо, також відому як Чорна Мамба.

Епізод із рогатим гримучником у фільмі є одним із найпам'ятніших моментів, що демонструють жорстокість і винахідливість Бадда.

Наприкінці він гине від укусу змії чорна мамба.

"Місто гріхів" (2005)

"Місто гріхів" — американський кримінальний кіноальманах у стилі неонуар 2005 року режисерів Роберта Родрігеса і Френка Міллера, заснований на однойменній серії коміксів Міллера.

За сюжетом, Місто гріхів — це пекельна безодня злочинів. Один із його мешканців намагається знайти вбивцю своєї подруги. Інший, фотограф, випадково стає свідком вбивства поліцейського і намагається приховати злочин. У Місті гріхів поліція корумпована і вулиці смертельно небезпечні.

Майклу Медсену дісталася роль поліцейського-зрадника Боба.

"Мерзенна вісімка" (2016)

"Мерзенна вісімка" — американський вестерн Квентіна Тарантіно.

У центрі сюжету — США після Громадянської війни. Легендарний мисливець за головами Джон Рут на прізвисько Вішатель конвоює ув'язнену. Дорогою до них прибивається ще один мисливець. Снігова буря змушує всіх трьох шукати укриття в крамниці на відшибі, де вже розташувалася вельми строката компанія: генерал, шериф, мексиканець, француз і ковбой... І один із них — не той, за кого себе видає.

Медсен зіграв у картині роль ковбоя Джо Гейджа.

Загалом у фільмографії актора — понад 170 фільмів. Він також активно займався озвученням відеоігор.

Раніше Фокус писав, що минулого року Майкл Медсен подав на розлучення зі своєю дружиною після 28 років шлюбу.

Раніше актора звинувачували в домашньому насильстві.