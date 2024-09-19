"Токсичні стосунки": Майкл Медсен подав на розлучення зі своєю дружиною після 28 років шлюбу (фото)

За словами Майкла Медсена, він не живе з дружиною понад два роки. Актор звинуватив ДеАнну в загибелі їхнього сина.

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Зірка Голлівуду Майкл Медсен 18 вересня подав на розлучення зі своєю дружиною ДеАнною, стверджуючи, що він упродовж багатьох років зазнавав її насильства, повідомляє TMZ.

65-річна зірка "Скажених псів" пов'язала себе узами шлюбу з 64-річною ДеАнною Морган 1996 року, і в них троє спільних дітей — 27-річний Келвін, 18-річний Люк і Гадсон, який покінчив життя самогубством у віці 26 років у січні 2022 року під час служби на Гаваях у складі армії США.

Причиною розлучення Медсен назвав непримиренні розбіжності, вказавши, що насправді вони живуть окремо з січня 2022 року. Він вважає, що саме дружина довела їхнього сина до самогубства: "її зневага, пияцтво й алкоголізм" змусили Гадсона накласти на себе руки.

Гадсон Медсен — покійний син Майкла і ДеАнни Фото: Hudson Madsen/Facebook

Зірка фільму "Вбити Білла" також заявив, що останнім часом перебував у "образливих і токсичних стосунках" з ДеАнною, що призвело до його арешту за домашнє насильство минулого місяця. У серпні Медсен був заарештований за звинуваченням у домашньому насильстві після того, як штовхнув ДеАнну і виставив її з дому. Адвокат актора Перрі Вондер наполягав на тому, що його клієнт "не винен у домашньому насильстві" і звинуватив ДеАнну у "вторгненні" в будинок Медсена, зазначивши, що в їхніх стосунках це "постійна проблема". Майкл вніс заставу в розмірі 20 тис. доларів і був звільнений.

Раніше, Фокус писав про те, що Майкла Медсена заарештували за бійку з сином. За словами адвоката Медсена, актор розлютився на підлітка, виявивши, що він курить марихуану.