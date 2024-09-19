"Токсичные отношения": Майкл Мэдсен подал на развод со своей женой после 28 лет брака (фото)
По словам Майкла Мэдсена, он не живет с супругой более двух лет. Актер обвинил ДеАнну в гибели их сына.
Звезда Голливуда Майкл Мэдсен 18 сентября подал на развод со своей женой ДеАнной, утверждая, что он на протяжении многих лет подвергался ее насилию, сообщает TMZ.
65-летняя звезда "Бешеных псов" связала себя узами брака с 64-летней ДеАнной Морган в 1996 году, и у них трое общих детей — 27-летний Кэлвин, 18-летний Люк и Хадсон, который покончил жизнь самоубийством в возрасте 26 лет в январе 2022 года во время службы на Гавайях в составе армии США.
Причиной развода Мэдсен назвал непримиримые разногласия, указав, что на самом деле они живут раздельно с января 2022 года. Он считает, что именно супруга довела их сына до самоубийства: "ее пренебрежение, пьянство и алкоголизм" заставили Хадсона покончить с собой.
Звезда фильма "Убить Билла" также заявил, что в последнее время находился в "оскорбительных и токсичных отношениях" с ДеАнной, что привело к его аресту за домашнее насилие в прошлом месяце. В августе Мэдсен был арестован по обвинению в домашнем насилии после того, как толкнул ДеАнну и выставил ее из дома. Адвокат актера Перри Уондер настаивал на том, что его клиент "не виновен в домашнем насилии" и обвинил ДеАнну во "вторжении" в дом Мэдсена, отметив, что в их отношениях это "постоянная проблема". Майкл внес залог в размере 20 тыс. долларов и был освобожден.
Ранее, Фокус писал о том, что Майкла Мэдсена арестовали за драку с сыном. По словам адвоката Мэдсена, актер разозлился на подростка, обнаружив его курящим марихуану.