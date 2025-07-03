Умер Майкл Мэдсен: 7 культовых фильмов легенды Голливуда

3 июля скончался американский актер Майкл Мэдсен. Его тело обнаружили в доме звезды в Малибу. После себя он оставил богатую фильмографию и десятки запоминающихся ролей.

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Пока поклоники звезды пытаются переварить новость о смерти Майкла Мэдсена и не верят в случившееся, Фокус решил напомнить о самых ярких фильмах с участием этого актера, который был любимым актером легендарного Квентина Тарантино.

"Тельма и Луиза" (1991)

"Тельма и Луиза" – художественный фильм в стиле роуд-муви режиссера Ридли Скотта.

В центре сюжета – скромная девушка Луиза (Сьюзен Сарандон), официантка из придорожного каже. Ее парень Джимми Ленокс (Майкл Мэдсен) грезит карьерой рок-музыканта, вечно попадает в неприятности и не отличается особым умом.

Подруга Луизы Тельма (Джина Дэвис) несчастна в семейной жизни и хочет развеяться.

Девушки решают бросить все и отправиться в путешествие. Но в пути дамочки умудряются совершить ряд серьезнейших правонарушений, включая убийство. Теперь им нужно доехать до Мексики, поскольку на них уже объявили охоту все полицейские Америки.

"Бешеные псы" (1992)

"Бешеные псы" – полнометражный дебют режиссера Квентина Тарантино.

Картина повествует о группе воров, которая собирается, чтобы провернуть идеальное ограбление бриллиантов. Это превращается в кровавую засаду, когда один из мужчин оказывается полицейским информатором.

Когда группа начинает сомневаться в виновности друг друга, растущая напряженность грозит взорвать ситуацию, прежде чем вмешается полиция.

Мэдсену досталась роль мистера Блондина, и с тех пор за ним навсегда закрепилось амплуа "плохого обаятельного парня".

Рецензенты отмечали, что "Бешеные псы" известны своими острыми диалогами, нелинейным повествованием и уникальными персонажами.

"Донни Браско" (1997)

"Донни Браско" – криминальная драма режиссера Майка Ньюэлла, основанная на реальной истории сотрудника ФБР Джозефа Д. Пистоне, внедренного в мафиозную группировку "семья Бонанно" в 1970-х годах.

В картине герой Мэдсена Доминик "Черный Сонни" Наполитано – влиятельный мафиози. Эта роль весьма удалась Майклу, что отмечали критики.

"Убить Билла" (2003) и "Убить Билла 2" (2004)

"Убить Би́лла" — фильм режиссера Квентина Тарантино, снятый по его же сценарию. Он рассказывает историю женщины по имени Беатрикс Киддо, в прошлом бывшей наемным убийцей. Релиз первой части состоялся осенью 2003 года, второй — весной 2004 года. Главные роли в картине исполнили Ума Турман и Дэвид Керрадайн.

Мэдс играет Бадда ("Рогатый гремучник"), одного из членов команды "Смертоносные гадюки". В фильме Бадд использует рогатого гремучника (ядовитая змея) в качестве оружия, чтобы убить Беатрикс Киддо, также известную как Черная Мамба.

Эпизод с рогатым гремучником в фильме является одним из самых запоминающихся моментов, демонстрирующих жестокость и изобретательность Бадда.

В конце он погибает от укуса змеи черная мамба.

"Город грехов" (2005)

"Город грехов" – американский криминальный киноальманах в стиле неонуар 2005 года режиссеров Роберта Родригеса и Фрэнка Миллера, основанный на одноименной серии комиксов Миллера.

По сюжету, Город грехов — это адская бездна преступлений. Один из его жителей пытается найти убийцу своей подруги. Другой, фотограф, случайно становится свидетелем убийства полицейского и старается скрыть преступление. В Городе грехов полиция коррумпирована и улицы смертельно опасны.

Майклу Мэдсену досталась роль полицейского-предателя Боба.

"Омерзительная восьмерка" (2016)

"Омерзительная восьмерка" — американский вестерн Квентина Тарантино.

В центре сюжета – США после Гражданской войны. Легендарный охотник за головами Джон Рут по кличке Вешатель конвоирует заключенную. По пути к ним прибивается еще один охотник. Снежная буря вынуждает всех троих искать укрытие в лавке на отшибе, где уже расположилась весьма пестрая компания: генерал, шериф, мексиканец, француз и ковбой… И один из них — не тот, за кого себя выдает.

Мэдсен сыграл в картине роль ковбоя Джо Гейджа.

Всего в фильмографии актера – более 170 фильмов. Он также активно занимался озвучкой видеоигр.

Ранее Фокус писал, что в прошлом году Майкл Мэдсен подал на развод со своей женой после 28 лет брака.

Ранее актера обвиняли в домашнем насилии.