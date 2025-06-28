"Велика втрата для Львівщини": помер дисидент Ігор Калинець, — ОВА

Видатний поет помер на 86-му році життя. Він багато років провів у радянських таборах та був лауреатом численних нагород і відзнак.

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"Його слово було голосом свободи, а життя — прикладом незламності й відданості Україні. Це велика втрата для Львівщини та всієї нашої держави. Світла пам’ять", — написав 28 червня голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Він висловив щирі співчуття рідним і близьким поета.

Помер Ігор Калинець: його біографія і творчість

Як зазначено на сайті Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка, Калинець — лауреат Шевченківської премії 1992 року за збірки поезій "Тринадцять алогій", "Невольнича муза" і "Пробуджена муза". У 2015 році Інститут Івана Франка НАН України висував його на Нобелівську премію з літератури.

Він народився 9 липня 1939 року у місті Ходорів, мав філологічну освіту й працював у Львівському обласному державному архіві. У 1972 році його заарештували й засудили за "антирадянську агітацію і пропаганду", поет отримав 6 років ув’язнення суворого режиму й 3 роки заслання.

Він відбував покарання у таборах Пермської області, а після провів з 1978 по 1981 роки на засланні у Читинській області. Повернувшись до Львова, Калинець влаштувався бібліотекарем, а у 90-х працював редактором журналу "Євшан-зілля" та заступником директора Міжнародного центру освіти, науки та культури при міністерстві.

Український дисидент — автор 50 книг поезії, перекладів і видань для дітей. Його твори перекладені чеською, португальською, французькою, польською, англійською, іспанською, німецькою, шведською та румунською мовами.

Нагадаємо, 26 червня стало відомо про смерть 83-річного Руслана Боделана, який був мером Одеси у 1998-2005 роках і керував Одеською обладміністрацією з 1995-го по 1998 рік.

12 червня в "Океан Ельзи" повідомили, що помер музикант і учасник концертної команди гурту Гриша Чайка. У 2000 році він заснував гурт "4айка", останні місяці гітарист боровся з раком крові.