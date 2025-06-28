"Большая потеря для Львовской области": умер диссидент Игорь Калинец, — ОВА

Выдающийся поэт умер на 86-м году жизни. Он много лет провел в советских лагерях и был лауреатом многочисленных наград и отличий.

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"Его слово было голосом свободы, а жизнь — примером несокрушимости и преданности Украине. Это большая потеря для Львовской области и всего нашего государства. Светлая память", — написал 28 июня председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким поэта.

Умер Игорь Калинец: его биография и творчество

Как указано на сайте Комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко, Калинец — лауреат Шевченковской премии 1992 года за сборники стихов "Тринадцать алогий", "Невольничья муза" и "Пробужденная муза". В 2015 году Институт Ивана Франко НАН Украины выдвигал его на Нобелевскую премию по литературе.

Он родился 9 июля 1939 года в городе Ходоров, имел филологическое образование и работал во Львовском областном государственном архиве. В 1972 году его арестовали и осудили за "антисоветскую агитацию и пропаганду", поэт получил 6 лет заключения строгого режима и 3 года ссылки.

Он отбывал наказание в лагерях Пермской области, а после провел с 1978 по 1981 годы в ссылке в Читинской области. Вернувшись во Львов, Калинец устроился библиотекарем, а в 90-х работал редактором журнала "Евшан-зелье" и заместителем директора Международного центра образования, науки и культуры при министерстве.

Украинский диссидент — автор 50 книг поэзии, переводов и изданий для детей. Его произведения переведены на чешский, португальский, французский, польский, английский, испанский, немецкий, шведский и румынский языки.

Напомним, 26 июня стало известно о смерти 83-летнего Руслана Боделана, который был мэром Одессы в 1998-2005 годах и руководил Одесской обладминистрацией с 1995-го по 1998 год.

12 июня в "Океан Эльзы" сообщили, что умер музыкант и участник концертной команды группы Гриша Чайка. В 2000 году он основал группу "4айка", последние месяцы гитарист боролся с раком крови.