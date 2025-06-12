Боролся с раком крови: умер музыкант и участник концертной команды "Океана Эльзы" Гриша Чайка

Гриша Чайка длительное время боролся с онкологией. Он проходил лечение в киевской больнице, но болезнь унесла его жизнь.

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12 июня умер музыкант, гитарист группы "4айка" и участник концертной команды "Океана Эльзы" Гриша Чайка, сообщает пресс-служба "Океана Эльзы".

"Ушел из жизни Гриша Чайка. Талантливый музыкант, гитарист группы 4АЙКА, участник нашей концертной команды, с которым мы работали много лет. Последние месяцы он боролся со страшной болезнью, но Бог забрал его к себе. Светлая память тебе, друг", — говорится в сообщении.

Музыкант основал группу "4айка" в 2000 году. С 2015 года работал с "Океаном Эльзы", а также другими группами — Sunsay и Kislorod.

Последние месяцы Гриша Чайка боролся с раком крови. В начале мая 2025 года харьковское СМИ Люк писало, что музыкант проходил лечение в киевской больнице Феофания и нуждался в переливании крови.

Напомним, 22 января 2025 года в возрасте 74 года умер украинский джазовый музыкант, саксофонист и основатель уникального детского джазового биг-бэнда Александр Гебель. О трагической новости сообщил украинский джазовый журналист Алексей Коган в своем Facebook.

Фокус также писал, что 28 мая 2025 года умер народный депутат Украины 9-го созыва Сергей Швец. Ему было 48 лет. Он также длительное время боролся с болезнью.

22 апреля 2025 года умер народный депутат Украины VII созыва Николай Жук. Он баллотировался в Раду от "Партии регионов". А 21 апреля стало известно, что умер народный депутат Украины, член депутатской группы "Восстановление Украины" Владимир Мороз. Ему было 57 лет.