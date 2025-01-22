Умер легенда украинского джаза Александр Гебель

Александр Гебель был известен не только как талантливый музыкант, но и как педагог, воспитавший не одно поколение джазовых музыкантов. Его детские оркестры выступали на международных фестивалях, а благодаря его вкладу Украина стала известной на джазовой карте мира.

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В возрасте 74 лет умер украинский джазовый музыкант, саксофонист и основатель уникального детского джазового биг-бэнда Александр Гебель. О трагической новости сообщил украинский джазовый журналист Алексей Коган в своем Facebook.

По его словам, Гебель был "создателем уникального детского джазового оркестра в Кривом Роге", а также основателем фестиваля "Горизонты Джаза".

"Саня был одним из тех, кто сделал джаз неотъемлемой частью музыкальной жизни в Кривом Роге", — поделился Коган, вспоминая совместные моменты с Гебелем.

Лариса Кустарникова, сестра музыканта, сообщила, что причиной смерти Александра стала тяжелая болезнь.

В 1980 году Александр Гебель основал детский джазовый оркестр, который получил известность и выступал на международных фестивалях в таких странах, как Финляндия, Швеция, Болгария и Германия. Его оркестр выделялся "взрослым" звучанием, а сам Гебель был создателем многих важных музыкальных проектов в Кривом Роге.

Александр Гебель Фото: facebook.com/Alexander.Gebel/

Джазовый трубач Деннис Аду, один из участников биг-бэнда, поделился своими воспоминаниями о наставнике в социальных сетях, подчеркнув его влияние на развитие джаза в Украине и за ее пределами.

Александр Гебель родился 16 ноября 1950 года в Караганде, Казахстан, но большую часть своей творческой жизни посвятил Кривому Рогу, где оставил большой след в культурной жизни города.

В 1997 году он переехал в Германию, но продолжал организовывать выступления украинских джазовых коллективов на международной сцене. Отмеченное творчество Александра Гебеля сделало Украину заметной на джазовой карте мира, и его наследие продолжает жить в успехах его учеников и музыкальных коллективов.

Напомним, ранее мы писали, что культовый британский музыкант Джон Сайкс умер в 65.

Кроме этого, Фокус писал, что в возрасте 85 лет умер Бертран Блие, автор фильмов "Вальсеи" и "Буфетный стол".