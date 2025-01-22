Помер легенда українського джазу Олександр Гебель

Олександр Гебель був відомий не лише як талановитий музикант, а й як педагог, який виховав не одне покоління джазових музикантів. Його дитячі оркестри виступали на міжнародних фестивалях, а завдяки його внеску Україна стала відомою на джазовій мапі світу.

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У віці 74 років помер український джазовий музикант, саксофоніст і засновник унікального дитячого джазового біг-бенду Олександр Гебель. Про трагічну новину повідомив український джазовий журналіст Олексій Коган у своєму Facebook.

За його словами, Гебель був "творцем унікального дитячого джазового оркестру в Кривому Розі", а також засновником фестивалю "Горизонти Джазу".

"Саня був одним із тих, хто зробив джаз невід'ємною частиною музичного життя в Кривому Розі", — поділився Коган, згадуючи спільні моменти з Гебелем.

Лариса Кустарнікова, сестра музиканта, повідомила, що причиною смерті Олександра стала важка хвороба.

У 1980 році Олександр Гебель заснував дитячий джазовий оркестр, який здобув популярність і виступав на міжнародних фестивалях у таких країнах, як Фінляндія, Швеція, Болгарія та Німеччина. Його оркестр виділявся "дорослим" звучанням, а сам Гебель був творцем багатьох важливих музичних проєктів у Кривому Розі.

Олександр Гебель Фото: facebook.com/Alexander.Gebel/

Джазовий трубач Денніс Аду, один з учасників біг-бенду, поділився своїми спогадами про наставника в соціальних мережах, підкресливши його вплив на розвиток джазу в Україні та за її межами.

Олександр Гебель народився 16 листопада 1950 року в Караґанді, Казахстан, але більшу частину свого творчого життя присвятив Кривому Рогу, де залишив великий слід у культурному житті міста.

У 1997 році він переїхав до Німеччини, але продовжував організовувати виступи українських джазових колективів на міжнародній сцені. Відзначена творчість Олександра Гебеля зробила Україну помітною на джазовій мапі світу, і його спадщина продовжує жити в успіхах його учнів та музичних колективів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що культовий британський музикант Джон Сайкс помер в 65.

Крім цього, Фокус писав, що у віці 85 років помер Бертран Бліє, автор фільмів "Вальсеї" та "Буфетний стіл".