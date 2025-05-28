После тяжелой болезни: умер народный депутат Сергей Швец

В среду, 28 мая, умер народный депутат Украины 9-го созыва Сергей Швец. Ему было 48 лет.

Related video

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Телеграм.

"После длительной борьбы с тяжелой болезнью умер наш коллега, народный депутат Сергей Швец. Приносим искренние соболезнования семье Сергея, разделяем боль потери близкого человека. Сергей Швец достойно прошел свой профессиональный путь — от журналистики, до работы в Верховной Раде Украины. Мы запомним его честным, порядочным, принципиальным человеком. Вечная память", — говорится в сообщении.

Сергей Швец: что известно о нардепе

Сергей Федорович Швец родился 13 июня 1976 года в городе Черкассы. Он был украинским тележурналистом, политическим обозревателем. Специальным корреспондентом и ведущим телеканала "1+1" (программы ТСН, "Завтрак с 1+1", "ТСН-Варта").

В 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва на парламентских выборах (избирательный округ № 214, Днепровский район г. Киева) от партии "Слуга народа" как беспартийный.

Был секретарем Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, председателем подкомитета по вопросам защиты прав и свобод журналистов и работников средств массовой информации.

Напомним, 26 мая умер народный депутат Украины I, V и VI созывов Юрий Гнаткевич. Его жизнь оборвалась в возрасте 85 лет.

Также 22 апреля умер народный депутат Украины VII созыва Николай Жук. Он баллотировался в Раду от "Партии регионов". А 21 апреля стало известно, что умер народный депутат Украины, член депутатской группы "Восстановление Украины" Владимир Мороз. Ему было 57 лет.