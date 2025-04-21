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Украина

Умер народный депутат Владимир Мороз

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Нардеп Владимир Мороз умер 21 апреля

Умер народный депутат Украины, член депутатской группы "Восстановление Украины" Владимир Мороз. Ему было 57 лет.

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Об этом сообщила пресс-служба парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Владимир Мороз возглавлял подкомитет по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу преждевременной смерти народного депутата Украины IX созыва Владимира Мороза", — говорится в сообщении.

Ему было 57 лет.

В свое время Владимир Мороз окончил Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры и Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды.

Он работал грузчиком и электросварщиком на Кураховской ГРЭС. Был заместителем директора по снабжению АОЗТ "Донагросервис" в Курахово, а затем возглавил должность заместителя городского головы по вопросам ЖКХ и благоустройства Кураховского городского совета.

Был председателем Марьинской райгосадминистрации от ОПЗЖ. Также возглавлял районную ячейку партийной организации "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

В 2020 году стал одним из инициаторов представления в Конституционный суд о соответствии Конституции ряда положений антикоррупционного законодательства, благодаря решению суда ответственность за недостоверное декларирование и само электронное декларирование было отменено. После запрета ОПЗЖ в 2022 году перешел в новосозданную группу "Восстановление Украины".

Имел двоих детей: сына и дочь.

Напомним, что 21 апреля также стало известно о смерти Папы Римского Франциска. Он умер после длительного лечения после перенесения тяжелой формы бронхита и пневмонии.