Помер народний депутат Володимир Мороз

Помер народний депутат України, член депутатської групи "Відновлення України" Володимир Мороз. Йому було 57 років.

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Про це повідомила пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Володимир Мороз очолював підкомітет з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу передчасної смерті народного депутата України IX скликання Володимира Мороза", — йдеться в повідомленні.

Йому було 57 років.

Свого часу Володимир Мороз закінчив Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури та Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

Він працював вантажником та електрозварювальником на Курахівській ГРЕС. Був заступником директора з постачання АТЗТ "Донагросервіс" у Кураховому, а згодом очолив посаду заступника міського голови з питань ЖКГ та благоустрою Курахівської міської ради.

Був головою Мар'їнської райдержадміністрації від ОПЗЖ. Також очолював районний осередок партійної організації "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

2020 року став одним із ініціаторів подання до Конституційного суду щодо відповідності Конституції низки положень антикорупційного законодавства, завдяки рішенню суду відповідальність за недостовірне декларування та саме електронне декларування було скасовано. Після заборони ОПЗЖ у 2022 році перейшов до новоствореної групи "Відновлення України".

Мав двох дітей: сина і доньку.

Нагадаємо, що 21 квітня також стало відомо про смерть Папи Римського Франциска. Він помер після тривалого лікування після перенесення важкої форми бронхіта та пневмонії.