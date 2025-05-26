"Был последовательный и принципиальный": умер народный депутат трех созывов Юрий Гнаткевич

Умер народный депутат Украины I, V и VI созывов Юрий Гнаткевич. Его жизнь оборвалась в возрасте 85 лет.

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Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу смерти народного депутата Украины I, V и VI созывов Юрия Гнаткевича", — говорится в сообщении.

Юрий Васильевич был украинским ученым, кандидатом педагогических наук, доцентом, активным общественным деятелем. В 1956 году был условно осужден за "антисоветскую агитацию" — за принципиальную позицию в отстаивании свобод и национальной идентичности украинского народа. Юрий Гнаткевич был награжден Орденом "За заслуги" III степени.

На протяжении своей парламентской деятельности занимался вопросами образования, науки, духовности, национального возрождения.

"Юрий Гнаткевич навсегда останется в нашей памяти как последовательный и принципиальный политический деятель, который самоотверженно работал для развития Украины", — добавили в Верховной Раде.

Когда состоится прощание с Юрием Гнаткевичем

Член Национального Союза журналистов Украины Евгений Букет отметил, что Юрий Гнаткевич боролся с тяжелой болезнью. Прощание с Юрием состоится 27 мая в 14:00 в зале возле крематория Байкового кладбища.

Юрий Гнаткевич: что известно о нардепе

Юрий Васильевич Гнаткевич родился 4 апреля 1940 года, в селе Добрывода, Радивиловского района Ровенской области. Он украинский ученый, общественный деятель и политик, народный депутат Украины, кандидат педагогических наук, доцент, член партии ВО "Батькивщина".

Народный депутат Украины 1-го созыва с мая 1990 по май 1994. Заместитель председателя Комиссии по вопросам народного образования и науки, входил в Народную Раду.

Народный депутат Украины 5-го созыва с 17 октября 2006 по июнь 2007 от "Блока Юлии Тимошенко", № 135 в списке. На время выборов: пенсионер. Беспартийный член фракции "Блок Юлии Тимошенко" (с 17 октября 2006). Председатель подкомитета по вопросам этнополитики и предупреждения национальных конфликтов Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений (с 13 декабря 2006). 12 июня 2007 года досрочно прекратил свои полномочия во время массового сложения мандатов депутатами-оппозиционерами с целью проведения внеочередных выборов в Верховную раду.

Народный депутат Украины 6-го созыва с 23 ноября 2007 года от "Блока Юлии Тимошенко", № 110 в списке. На время выборов: пенсионер, член партии ВО "Батькивщина". Член фракции "Блок Юлии Тимошенко" (с 23 ноября 2007). Председатель подкомитета по вопросам жертв политических репрессий, этнополитики, предупреждения национальных конфликтов, беженцев, миграции и в связях с украинцами, проживающими за рубежом Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений (с 26 декабря 2007).

Напомним, недавно умер народный депутат Украины VII созыва Николай Жук. Он баллотировался в Раду от "Партии регионов".

Также умер народный депутат Украины, член депутатской группы "Восстановление Украины" Владимир Мороз. Ему было 57 лет.