"Був послідовний і принциповий": помер народний депутат трьох скликань Юрій Гнаткевич

Помер народний депутат України I, V та VI скликань Юрій Гнаткевич. Його життя обірвалось у віці 85 років.

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Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу смерті народного депутата України I, V та VI скликань Юрія Гнаткевича", — йдеться у повідомленні.

Юрій Васильович був українським вченим, кандидатом педагогічних наук, доцентом, активним громадським діячем. У 1956 році був умовно засуджений за "антирадянську агітацію" — за принципову позицію у відстоюванні свобод та національної ідентичності українського народу. Юрій Гнаткевич був нагороджений Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Упродовж своєї парламентської діяльності опікувався питаннями освіти, науки, духовності, національного відродження.

"Юрій Гнаткевич назавжди залишиться в нашій пам’яті як послідовний і принциповий політичний діяч, який самовіддано працював задля розвитку України", — додали у Верховній Раді.

Коли відбудеться прощання з Юрієм Гнаткевичем

Член Національної Спілки журналістів України Євген Букет зазначив, що Юрій Гнаткевич боровся з важкою хворобою. Прощання з Юрієм відбудеться 27 травня о 14:00 в залі біля крематорію Байкового цвинтаря.

Юрій Гнаткевич: що відомо про нардепа

Юрій Васильович Гнаткевич народився 4 квітня 1940 року, в селі Добривода, Радивилівського району, Рівненської області. Він український вчений, громадський діяч та політик, народний депутат України, кандидат педагогічних наук, доцент, член партії ВО "Батьківщина".

Народний депутат України 1-го скликання з травня 1990 до травня 1994. Заступник голови Комісії з питань народної освіти і науки, входив до Народної Ради.

Народний депутат України 5-го скликання з 17 жовтня 2006 до червня 2007 від "Блоку Юлії Тимошенко", № 135 в списку. На час виборів: пенсіонер. Безпартійний член фракції "Блок Юлії Тимошенко" (з 17 жовтня 2006). Голова підкомітету з питань етнополітики та упередження національних конфліктів Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (з 13 грудня 2006). 12 червня 2007 року достроково припинив свої повноваження під час масового складення мандатів депутатами-опозиціонерами з метою проведення позачергових виборів до Верховної ради.

Народний депутат України 6-го скликання з 23 листопада 2007 від "Блоку Юлії Тимошенко", № 110 в списку. На час виборів: пенсіонер, член партії ВО "Батьківщина". Член фракції "Блок Юлії Тимошенко" (з 23 листопада 2007). Голова підкомітету з питань жертв політичних репресій, етнополітики, упередження національних конфліктів, біженців, міграції та у зв'язках з українцями, які проживають за кордоном Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (з 26 грудня 2007).

Нагадаємо, нещодавно помер народний депутат України VII скликання Микола Жук. Він балотувався в Раду від "Партії регіонів".

Також помер народний депутат України, член депутатської групи "Відновлення України" Володимир Мороз. Йому було 57 років.