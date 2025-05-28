Після важкої хвороби: помер народний депутат Сергій Швець

У середу, 28 травня, помер народний депутат України 9-го скликання Сергій Швець. Йому було 48 років.

Related video

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в Телеграм.

"Після тривалої боротьби з важкою хворобою помер наш колега, народний депутат Сергій Швець. Приносимо щирі співчуття родині Сергія, розділяємо біль втрати близької людини. Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях – від журналістики, до роботи у Верховній Раді України. Ми запам’ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Вічна пам'ять", — йдеться у повідомленні.

Сергій Швець: що відомо про нардепа

Сергій Федорович Швець народився 13 червня 1976 року в місті Черкаси. Він був українським тележурналістом, політичним оглядачем. Спеціальним кореспондентом та ведучим телеканалу "1+1" (програми ТСН, "Сніданок з 1+1", "ТСН-Варта").

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання на парламентських виборах (виборчий округ № 214, Дніпровський район м. Києва) від партії "Слуга народу" як безпартійний.

Був секретарем Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, головою підкомітету з питань захисту прав та свобод журналістів і працівників засобів масової інформації.

Нагадаємо, 26 травня помер народний депутат України I, V та VI скликань Юрій Гнаткевич. Його життя обірвалось у віці 85 років.

Також 22 квітня помер народний депутат України VII скликання Микола Жук. Він балотувався в Раду від "Партії регіонів". А 21 квітня стало відомо, що помер народний депутат України, член депутатської групи "Відновлення України" Володимир Мороз. Йому було 57 років.