Боровся з раком крові: помер музикант і учасник концертної команди "Океану Ельзи" Гриша Чайка

Гриша Чайка тривалий час боровся з онкологією. Він проходив лікування в київській лікарні, але хвороба забрала його життя.

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12 червня помер музикант, гітарист гурту "4айка" та учасник концертної команди "Океану Ельзи" Гриша Чайка, повідомляє пресслужба "Океану Ельзи".

"Пішов з життя Гриша Чайка. Талановитий музикант, гітарист гурту 4АЙКА, учасник нашої концертної команди, з яким ми працювали багато років. Останні місяці він боровся зі страшною хворобою, але Бог забрав його до себе. Світла пам’ять тобі, друже", — йдеться у повідомленні.

Музикант заснував гурт "4айка" у 2000 році. З 2015 року працював з "Океаном Ельзи", а також іншими гуртами — Sunsay і Kislorod.

Останні місяці Гриша Чайка боровся з раком крові. На початку травня 2025 року харківське ЗМІ Люк писало, що музикант проходив лікування в київській лікарні Феофанія та потребував переливання крові.

Нагадаємо, 22 січня 2025 року у віці 74 роки помер український джазовий музикант, саксофоніст і засновник унікального дитячого джазового біг-бенду Олександр Гебель. Про трагічну новину повідомив український джазовий журналіст Олексій Коган у своєму Facebook.

Фокус також писав, що 28 травня 2025 помер народний депутат України 9-го скликання Сергій Швець. Йому було 48 років. Він також тривалий час боровся з хворобою.

22 квітня 2025 помер народний депутат України VII скликання Микола Жук. Він балотувався в Раду від "Партії регіонів". А 21 квітня стало відомо, що помер народний депутат України, член депутатської групи "Відновлення України" Володимир Мороз. Йому було 57 років.