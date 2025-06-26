Умер экс-мэр Одессы Руслан Боделан (фото)

26 июня умер Руслан Боделан в возрасте 83 лет. Он был городским головой Одессы в 1998-2005 годах.

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Боделан был народным депутатом Украины I и II созывов. С 1995-го по 1998 год он руководил Одесской ОГА, как сообщил в соцсетях председатель Одесского районного совета Виталий Барвиненко.

То, что политик отошел в вечность, также подтвердил председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

"Искренне соболезную родным и близким Руслана Борисовича. Его жизнь была тесно связана с историей Одессы — он занимал ответственные должности, был причастен к развитию города и региона, оставил после себя заметный след в административном управлении. Светлая память", — написал он.

Фото Руслана Боделана Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Умер Руслан Боделан — его биография

Как отмечается в LB, Боделан родился 4 апреля 1942 года в селе Березовка. Свою политическую карьеру он начал с 1960-х годов. После Оранжевой революции против него возбудили дело о злоупотреблении служебным положением в пользу третьих лиц, и в 2005 году экс-мэра объявили в международный розыск.

В том же году Боделан переехал в РФ, где поселился в городе Санкт-Петербург. Он работал заместителем начальника местного порта и в 2006 году получил российский паспорт. Однако в 2010 году дела против политика закрыли, и он вернулся в Одессу.

Боделан имел звание Почетного гражданина Одессы и был награжден рядом орденов, в том числе "За заслуги" и Святого Владимира II степени.

Напомним, 22 апреля стало известно, что в Украине умер народный депутат Украины VII созыва Николай Жук. В Верховной Раде сообщили, что длительное время боролся с болезнью.

Накануне в парламенте информировали о смерти народного депутата и члена депутатской группы "Восстановление Украины" Владимира Мороза. Политику было 57 лет, у него было двое детей.