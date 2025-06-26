Помер ексмер Одеси Руслан Боделан (фото)

26 червня помер Руслан Боделан у віці 83 років. Він був міським головою Одеси у 1998-2005 роках.

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Боделан був народним депутатом України I й II скликань. З 1995-го по 1998 рік він керував Одеською ОВА, як повідомив у соцмережах голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко.

Те, що політик відійшов у вічність, також підтвердив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Щиро співчуваю рідним і близьким Руслана Борисовича. Його життя було тісно пов’язане з історією Одеси — він обіймав відповідальні посади, був причетний до розвитку міста та регіону, залишив по собі помітний слід в адміністративному управлінні. Світла пам’ять", — написав він.

Фото Руслана Боделана Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Помер Руслан Боделан — його біографія

Як зазначається у LB, Боделан народився 4 квітня 1942 року у селі Березівка. Свою політичну кар’єру він розпочав з 1960-х років. Після Помаранчевої революції проти нього порушили справу про зловживання службовим становищем на користь третіх осіб, і у 2005 році ексмера оголосили у міжнародний розшук.

Того ж року Боделан переїхав у РФ, де поселився у місті Санкт-Петербург. Він працював заступником начальника місцевого порту й у 2006 році отримав російський паспорт. Однак у 2010 році справи проти політика закрили, і він повернувся в Одесу.

Боделан мав звання Почесного громадянина Одеси та був нагороджений низкою орденів, в тому числі "За заслуги" та Святого Володимира II ступеня.

Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що в Україні помер народний депутат України VII скликання Микола Жук. У Верховній Раді повідомили, що тривалий час боровся з хворобою.

Напередодні у парламенті інформували про смерть народного депутата і члена депутатської групи "Відновлення України" Володимира Мороза. Політику було 57 років, він мав двох дітей.