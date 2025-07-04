Создатель музыки к "Секретным материалам": умер знаменитый композитор Марк Сноу (фото)

Известный американский композитор, создатель музыки к фильмам и телепрограммам и 15-кратный номинант на премию "Эмми" Марк Сноу умер в 78-летнем возрасте. Композитора нашли в его доме в Коннектикуте.

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6 из 15 номинаций на "Эмми" Марк Сноу получил за американский фантастический телесериал "Секретные материалы" (или "Совершенно секретно"). Именно ему удалось превратить трек к этому сериалу в неожиданный хит чартов в 1990-х годах, пишет издание Variety.

Композитор родился под именем Мартин Фултерман в Нью-Йорке в 1946 году. Начал заниматься музыкой с детства — с 10 лет изучал игру на фортепиано, а затем осваивал барабаны и гобой.

Образование Марк Сноу получал в Высшей школе музыки и искусств в Нью-Йорке, а также в Джульярдской школе музыки — одном из крупнейших американских учебных заведений высшего образования в области искусств. Во время учебы он познакомился с другим выдающимся композитором — Майклом Кейменом.

После этого Сноу несколько лет работал продюсером звукозаписи. В 1974 году Марк Сноу получил свой первый заказ на музыку к киноработе — Аарон Спеллинг заказал у молодого композитора создание музыкального сопровождения к сериалу The Rookies, транслировавшемуся на ABC. Именно тогда он взял псевдоним для себя, под которым его знает весь мир.

Newsweek | Марк Сноу

Самые известные работы Марка Сноу

После первой своей киноработы Марк Сноу погрузился с головой в создание музыки для фильмов. Одна из самых известных его работ — это музыка к сериалу "Секретные материалы", который впервые показали на телеканале Fox в 1993 году. Сериал получил большую популярность и его продлили на 9 лет.

Не меньшую популярность, чем "Секретные материалы", имел также трек, созданный Марком Сноу. Так, музыкальная тема к телесериалу заняла второе место в UK Singles Chart.

После успеха с музыкой к "Секретным материалам" Марк Сноу создавал сопровождение к еще одной известной американской киноработе — сериалу "Тайны Смолвиля". Телесериал рассказывает о молодых годах жизни персонажа Супермена.

Также в активе Марка Сноу музыка к ряду фильмов и сериалов, в частности к фильмам "За бортом" (1987), "Голубая кровь" (2010-2012), "Двойник" (2011-2012) и многие другие.

Был номинирован на 19 наград "Эмми" и получил 34 награды ASCAP.

Напомним, 3 июля умер актер Майкл Мэдсен: Фокус подготовил подборку 7 культовых киноработ звезды Голливуда.

Также 28 июня во Львовской ОВА сообщили, что умер диссидент Игорь Калинец.