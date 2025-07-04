Создатель музыки к "Секретным материалам": умер знаменитый композитор Марк Сноу (фото)
Известный американский композитор, создатель музыки к фильмам и телепрограммам и 15-кратный номинант на премию "Эмми" Марк Сноу умер в 78-летнем возрасте. Композитора нашли в его доме в Коннектикуте.
6 из 15 номинаций на "Эмми" Марк Сноу получил за американский фантастический телесериал "Секретные материалы" (или "Совершенно секретно"). Именно ему удалось превратить трек к этому сериалу в неожиданный хит чартов в 1990-х годах, пишет издание Variety.
Композитор родился под именем Мартин Фултерман в Нью-Йорке в 1946 году. Начал заниматься музыкой с детства — с 10 лет изучал игру на фортепиано, а затем осваивал барабаны и гобой.
Образование Марк Сноу получал в Высшей школе музыки и искусств в Нью-Йорке, а также в Джульярдской школе музыки — одном из крупнейших американских учебных заведений высшего образования в области искусств. Во время учебы он познакомился с другим выдающимся композитором — Майклом Кейменом.
После этого Сноу несколько лет работал продюсером звукозаписи. В 1974 году Марк Сноу получил свой первый заказ на музыку к киноработе — Аарон Спеллинг заказал у молодого композитора создание музыкального сопровождения к сериалу The Rookies, транслировавшемуся на ABC. Именно тогда он взял псевдоним для себя, под которым его знает весь мир.
Самые известные работы Марка Сноу
После первой своей киноработы Марк Сноу погрузился с головой в создание музыки для фильмов. Одна из самых известных его работ — это музыка к сериалу "Секретные материалы", который впервые показали на телеканале Fox в 1993 году. Сериал получил большую популярность и его продлили на 9 лет.
Не меньшую популярность, чем "Секретные материалы", имел также трек, созданный Марком Сноу. Так, музыкальная тема к телесериалу заняла второе место в UK Singles Chart.
После успеха с музыкой к "Секретным материалам" Марк Сноу создавал сопровождение к еще одной известной американской киноработе — сериалу "Тайны Смолвиля". Телесериал рассказывает о молодых годах жизни персонажа Супермена.
Также в активе Марка Сноу музыка к ряду фильмов и сериалов, в частности к фильмам "За бортом" (1987), "Голубая кровь" (2010-2012), "Двойник" (2011-2012) и многие другие.
Был номинирован на 19 наград "Эмми" и получил 34 награды ASCAP.
Напомним, 3 июля умер актер Майкл Мэдсен: Фокус подготовил подборку 7 культовых киноработ звезды Голливуда.
Также 28 июня во Львовской ОВА сообщили, что умер диссидент Игорь Калинец.