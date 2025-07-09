Не просто від алкоголізму: лікарі назвали причину смерті Майкла Медсена

Кардіолог голлівудського актора Майка Медсена, який лікувався від хронічних проблем з серцем, підписав офіційний висновок про причину смерті. На думку лікаря, до зупинки серця, крім хвороб, призвів алкоголізм.

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Поліція Лос-Анджелеса вирішила не проводити розтин Медсена, щоб паталогоанатом встановив причину смерті зірки, розповіла телевізійна мережа NBC4 Los Angeles. Висновок про причину трагічної події з'явився 8 липня, через шість днів після того, як актора відшукали непритомним у маєтку на голлівудських пагорбах.

Медіа поспілкувалось з кардіологом Медсена, ідеться у статті. Він пояснив, що його пацієнт потерпав від хвороби серця та від алкоголізму. Вказані фактори згадуються у висновку, але офіційна причина — серцева недостатність.

"Його лікар сказав, що серцева недостатність буде вказана як причина смерті, а хвороби серця та алкоголізм будуть названі як фактори, що сприяють цьому", — навели журналіста слова лікаря.

Кардіолог підписав свідоцтво про смерть, тим часом департамент шерифа Лос-Андежелеса закрив справу Медсена. Причина рішення правоохоронців — відсутність ознак "неправомірних дій" та висновок про "смерть з природних причин", повідомили на порталі NBC4LA.

Помер Майкл Медсен — деталі

Зазначимо, увечері 3 липня стало відомо про смерть голлівудського актора Майкла Медсена, відомого за ролями у фільмах Квентіна Тарантіно. Актора виявили у маєтку в Малібу: 68-річний чоловік знепритомнів з невідомих причин. Менеджер актора, Рон Сміт, повідомив медіа про смерть Медсена від зупинки серця. Зі слів Сміта, швидка допомога прибула до маєтку зранку того ж дня, але не змогла врятувати життя актора.

Майкл Медсен — американський актор, який будував кінокар'єру близько 40 років. Серед найвідоміших ролей — персонажі кінофільмів "Скажений пес", "Убити Білла" та інші. За роль у "Мерзенній вісімці" він отримав нагороду "Ансамбль року", були відзнаки за стрічку "Сила і честь": нагород Кіноакадемії немає. Фокус розповів про сім найвидатніших стрічок Медсена: це "Тельма та Луїза" (1991 рік), "Скажені пси" (1992), "Донні Браско" (1997), "Убити Білла" (2003), "Убити Білла-2" (2004), "Місто гріхів" (2005), "Мерзенна вісімка" (2016).

Водночас у серпні 2024 року медіа писали про затримання Майкла Медсена, якого підозрювали у вчиненні домашнього насильства. Через місяць, у вересні 2024, актор розлучився з дружиною після 28 років шлюбу.

Нагадуємо, 3 серпня померла українська акторка Тетяна Шеліга, яка зіграла у популярному серіалі "Коли ми вдома".