Не просто от алкоголизма: врачи назвали причину смерти Майкла Мэдсена

Кардиолог голливудского актера Майка Мэдсена, который лечился от хронических проблем с сердцем, подписал официальное заключение о причине смерти. По мнению врача, к остановке сердца, помимо болезней, привел алкоголизм.

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Полиция Лос-Анджелеса решила не проводить вскрытие Мэдсена, чтобы паталогоанатом установил причину смерти звезды, рассказала телевизионная сеть NBC4 Los Angeles. Заключение о причине трагического происшествия появилось 8 июля, через шесть дней после того, как актера нашли без сознания в поместье на голливудских холмах.

Медиа пообщалось с кардиологом Мэдсена, говорится в статье. Он пояснил, что его пациент страдал от болезни сердца и от алкоголизма. Указанные факторы упоминаются в заключении, но официальная причина — сердечная недостаточность.

"Его врач сказал, что сердечная недостаточность будет указана как причина смерти, а болезни сердца и алкоголизм будут названы как факторы, способствующие этому", — привели журналиста слова врача.

Кардиолог подписал свидетельство о смерти, тем временем департамент шерифа Лос-Анжелеса закрыл дело Мэдсена. Причина решения правоохранителей — отсутствие признаков "неправомерных действий" и заключение о "смерти по естественным причинам", сообщили на портале NBC4LA.

Умер Майкл Мэдсен — детали

Отметим, вечером 3 июля стало известно о смерти голливудского актера Майкла Мэдсена, известного по ролям в фильмах Квентина Тарантино. Актера обнаружили в поместье в Малибу: 68-летний мужчина потерял сознание по неизвестным причинам. Менеджер актера, Рон Смит, сообщил медиа о смерти Мэдсена от остановки сердца. По словам Смита, скорая помощь прибыла в поместье утром того же дня, но не смогла спасти жизнь актера.

Майкл Мэдсен — американский актер, который строил кинокарьеру около 40 лет. Среди самых известных ролей — персонажи кинофильмов "Бешеный пес", "Убить Билла" и другие. За роль в "Омерзительной восьмерке" он получил награду "Ансамбль года", были награды за ленту "Сила и честь": наград Киноакадемии нет. Фокус рассказал о семи самых выдающихся лентах Мэдсена: это "Тельма и Луиза" (1991 год), "Бешеные псы" (1992), "Донни Браско" (1997), "Убить Билла" (2003), "Убить Билла-2" (2004), "Город грехов" (2005), "Омерзительная восьмерка" (2016).

В то же время в августе 2024 года медиа писали о задержании Майкла Мэдсена, которого подозревали в совершении домашнего насилия. Через месяц, в сентябре 2024 года, актер развелся с женой после 28 лет брака.

Напоминаем, 3 августа умерла украинская актриса Татьяна Шелига, которая сыграла в популярном сериале "Когда мы дома".