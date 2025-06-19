Невероятная история: женщина провела 28 дней в Тихом океане на яхте с кошкой (фото, видео)

26-летняя Лорен Лэндерс из США осуществила мечту детства. Девушка в одиночку и без поддержки пересекла Тихий океан на старой яхте вместе со своей кошкой.

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Американку прошла более 6437 км. Ее сопровождала только любимая кошка по кличке Мако. Об этом пишет What’s The Jam.

26-летняя американка Лорен Лэндерс воплотила в жизнь мечту, на которую решаются единицы. Девушка пересекла Тихий океан в одиночку на своей 30-летней яхте Beneteau Oceanis 510. Она прошла более 4000 миль (6437 км) — от Панамы до Маркизских островов во Французской Полинезии, проведя в пути 28 дней.

Лорен родом из Джоплина, штат Миссури — города, где нет даже моря. Однако с детства она мечтала о мореходной жизни. Получив образование в области морской биологии и лицензию капитана судна водоизмещением до 100 тонн, она купила старую яхту и несколько лет готовила ее к дальним переходам. Американка сама ее ремонтировала, усиливала оснастку и обучалась навигации.

Кошка по кличке Мако стала ее "первым помощником". У нее есть два спасательных жилета — один на случай дождя, другой для открытого океана. На ночь ее пристегивают специальными ремнями, чтобы она не упала за борт в шторм. Вместе они путешествовали на яхте.

Американка Лорен Лэндерс осуществила мечту детства Фото: Jam Press

По словам Лорен, заплыв был непростым. Поначалу путешествие сопровождали дожди, встречный ветер и качка, но после пересечения экватора установилась спокойная погода.

"Это был мой самый длинный одиночный переход, и я очень волновалась, но все прошло гораздо лучше, чем я ожидала", — поделилась она.

Лорен призналась, что иногда ей приходилось справляться совсем одной: например, в один из дней нужно было подняться по качающейся мачте, чтобы устранить проблему с парусом. Это стало настоящим испытанием.

"Я знала, что не могу рассчитывать ни на чью помощь — только на себя. Но именно это и дает чувство силы", — сказала она.

Девушка в одиночку и без поддержки пересекла Тихий океан на старой яхте вместе со своей кошкой Фото: Jam Press

Ее видеоблоги в TikTok, Instagram и YouTube обрели популярность. На аккаунты Лорен подписано уже более 560 000 человек. В комментариях подписчики восхищаются ее решимостью и спокойствием даже в самых напряженных условиях.

"Я завидую твоей уверенности — ты вдохновляешь меня не бояться мечтать", "У меня стресс просто от просмотра твоих видео — но ты выглядишь абсолютно невозмутимо", — пишут они.

Сейчас Лорен отдыхает на Маркизских островах, наслаждается природой и продумывает следующий этап путешествия.

"Я до сих пор не могу поверить, что это все не сон. Но это только начало. Мир огромен, и я хочу увидеть его весь", — добавила девушка.

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