Неймовірна історія: жінка провела 28 днів у Тихому океані на яхті з кішкою (фото, відео)

26-річна Лорен Лендерс зі США здійснила мрію дитинства. Дівчина самотужки й без підтримки перетнула Тихий океан на старій яхті разом зі своєю кішкою.

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Американку пройшла понад 6437 км. Її супроводжувала лише улюблена кішка на прізвисько Мако. Про це пише What's The Jam.

26-річна американка Лорен Лендерс втілила в життя мрію, на яку наважуються одиниці. Дівчина перетнула Тихий океан самотужки на своїй 30-річній яхті Beneteau Oceanis 510. Вона пройшла понад 4000 миль (6437 км) — від Панами до Маркізьких островів у Французькій Полінезії, провівши в дорозі 28 днів.

Лорен родом із Джопліна, штат Міссурі — міста, де немає навіть моря. Однак з дитинства вона мріяла про морехідне життя. Здобувши освіту в галузі морської біології та ліцензію капітана судна водотоннажністю до 100 тонн, вона купила стару яхту і кілька років готувала її до далеких переходів. Американка сама її ремонтувала, посилювала оснащення і навчалася навігації.

Кішка на прізвисько Мако стала її "першим помічником". У неї є два рятувальні жилети — один на випадок дощу, інший для відкритого океану. На ніч її пристібають спеціальними ременями, щоб вона не впала за борт у шторм. Разом вони подорожували на яхті.

Американка Лорен Лендерс здійснила мрію дитинства Фото: Jam Press

За словами Лорен, заплив був непростим. Спочатку подорож супроводжували дощі, зустрічний вітер і хитавиця, але після перетину екватора встановилася спокійна погода.

"Це був мій найдовший поодинокий перехід, і я дуже хвилювалася, але все пройшло набагато краще, ніж я очікувала", — поділилася вона.

Лорен зізналася, що іноді їй доводилося справлятися зовсім самій: наприклад, одного дня потрібно було піднятися по щоглі, що хитається, щоб усунути проблему з вітрилом. Це стало справжнім випробуванням.

"Я знала, що не можу розраховувати ні на чию допомогу — тільки на себе. Але саме це і дає відчуття сили", — сказала вона.

Дівчина самотужки і без підтримки перетнула Тихий океан на старій яхті разом зі своєю кішкою Фото: Jam Press

Її відеоблоги в TikTok, Instagram і YouTube набули популярності. На акаунти Лорен підписано вже понад 560 000 осіб. У коментарях підписники захоплюються її рішучістю і спокоєм навіть у найнапруженіших умовах.

"Я заздрю твоїй впевненості — ти надихаєш мене не боятися мріяти", "У мене стрес просто від перегляду твоїх відео — але ти маєш абсолютно незворушний вигляд", — пишуть вони.

Нині Лорен відпочиває на Маркізьких островах, насолоджується природою і продумує наступний етап подорожі.

"Я досі не можу повірити, що це все не сон. Але це тільки початок. Світ величезний, і я хочу побачити його весь", — додала дівчина.

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