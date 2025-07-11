Помпезну яхту з людьми на борту раптово охопило полумʼя: за цим спостерігали сотні туристів (фото)

Шикарна британська суперʼяхта вартістю 107 мільйонів доларів спалахнула на ексклюзивному курорті. Членів екіпажу вдалося врятувати.

Related video

Суперʼяхта британського виробництва вартістю 107 мільйонів доларів загорілася на знаменитому французькому курорті. Sea Lady II, яку здають в оренду приблизно за 93 000 доларів на тиждень протягом літнього високого сезону, охопило полум'я в порту Сен-Тропе на Французькій Рив'єрі 10 липня увечері. Про це пише The Sun.

"Повідомлення про дим надійшло невдовзі після 20:00", — заявив речник екстрених служб департаменту Вар.

Після цього носова частина корпусу яхти спалахнула, а потім вогонь поширився на нижні палуби. Двох людей, які є членами екіпажу віком 24 та 35 років, було врятовано, обидва постраждали від вдихання диму. За попередніми даними, інших постраждалих не було.

"Хоча найсильнішу пожежу було загашено до півночі, пожежники повідомили про "труднощі з посадкою на човен", — розповіло джерело.

Суперʼяхту у Франції охопило полумʼя Фото: The Sun

Яхти навколо швидко очистили, встановивши бар'єри проти забруднення. Поки полумʼя поширювалося на дорогому судні, сотні туристів спостерігали, знімаючи відео та фотографуючи.

Спочатку не було жодного натяку на причину пожежі, але аварійно-рятувальні служби негайно розпочали розслідування.

Суперʼяхта Sea Lady II: що відомо

Суперʼяхта Sea Lady II спочатку називалася D’Angleterre II після того, як її побудували на верфі Souter у Коузі, на острові Вайт. Спущена на воду в 1986 році та пройшла повний ремонт 2024 року, вона зараз плаває під мальтійським прапором.

Судно має екіпаж з восьми осіб і може розмістити до 10 пасажирів у своїх п'яти каютах, кожна з яких обладнана власними ванними кімнатами.

Суперʼяхту у Франції охопило полумʼя Фото: Backgrid

Сен-Тропе вперше став відомим завдяки французькій акторці Бріжит Бардо в 1950-х роках, і зараз його регулярно відвідують мультимільйонери та зірки шоу-бізнесу.

Причина пожежі на суперʼяхті

Причиною підпалу може бути низка пожеж на середземноморському узбережжі Франції цього літа під час спеки. За словами мера міста Крістіана Естрозі, "зловмисні дії" спричинили відключення електроенергії в Ніцці після пошкодження електромережі минулого місяця.

Аналогічна ситуація сталася в Каннах наприкінці всесвітньо відомого кінофестивалю в місті у травні. Лісові пожежі досягли і Марселя, що призвело до закриття аеропорту, який обслуговує друге за величиною місто Франції.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

3 липня 20-річну працівницю екіпажу вбили на борту суперʼяхти вартістю 9,5 млн фунтів стерлінгів, пришвартованої біля острова мільярдерів.

14-річний хлопець став жертвою шахрайства з вимаганням у соціальних мережах і наклав на себе руки.

Крім того, 26-річна жінка зі США самотужки перетнула Тихий океан на старій яхті разом зі своєю кішкою.