Суперъяхта миллиардера из Starbucks едва не застряла в канале (видео)

Яхта за 150 миллионов фунтов стерлингов, принадлежащая бывшему генеральному директору Starbucks Говарду Шульцу, буквально протискивалась через узкий канал в Вубрюгге, деревне в Нидерландах.

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Об этом пишет Daily Mail.

Яхта Говарда Шульца иногда почти застревала в узком канале

254-футовое судно миллиардера Говарда Шульца под названием "Пи", возвышалась над домами и едва не застряла в узком канале несмотря на помощь двух судов с лоцманами.

Члены экипажа, одетые в синюю форму, стояли на краю канала, чтобы плавно направлять судно и не допускать ударов. В какой-то момент им даже пришлось подкладывать подушечки, чтобы яхта протиснулась между опорами моста.

Яхта "Pi" может похвастаться дальностью плавания более 4500 морских миль и наличием на борту спа-салона, включая бассейн со стеклянным дном. Здесь также есть собственная вертолетная площадка, пляжный клуб, джакузи и просторные индивидуальные интерьеры.

Яхта занимает 183-е место среди самых больших яхт в мире и может разместить до 12 гостей в шести каютах, а также экипаж из 18 человек.

Судно, построенное голландской судостроительной компанией Feadship, было передано Шульцу на яхт-шоу в Монако в 2019 году, где оно завоевало награды "Лучшая яхта в своем классе" и "Моторная яхта года".

А в нидерландской деревне яхта оказалась, потому что направлялась на ремонт на верфь в городе Альфен-ан-ден-Рейн.

71-летний Говард Шульц заработал большую часть своего миллиардного состояния благодаря сети кофеен Starbucks. Он занимает 209-е место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes, его состояние составляет более трех миллиардов евро.

Его считают основателем Starbucks, несмотря на то, что компания была основана в 1971 году Джерри Болдуином, Зевом Сиглом и Гордоном Боукером в сиэтловском Pike Place Market.

В то время Starbucks был всего лишь магазином по продаже кофейных зерен, но после того, как к делу присоединился Шульц, он превратился в полноценное кафе, а потом и в международную сеть кофеен.

Шульц занимал пост генерального директора с 1986 по 2000 год и вернулся на эту должность во время финансового кризиса 2007–2008 годов.

Напомним, недавно контейнеровоз едва не снес дом в Норвегии. Огромное судно село на мель и почти уткнулось в дверь местного жителя.

А голливудская суперзвезда Том Круз на этой неделе тайно посетил Финляндию. Оказалось, что актер заказал себе эксклюзивную парусную яхту на местной верфи.