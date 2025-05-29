Супер'яхта мільярдера зі Starbucks ледь не застрягла в каналі (відео)

Яхта за 150 мільйонів фунтів стерлінгів, що належить колишньому генеральному директору Starbucks Говарду Шульцу, буквально протискувалася через вузький канал у Вубрюгге, селі в Нідерландах.

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Про це пише Daily Mail.

Яхта Говарда Шульца іноді майже застрявала у вузькому каналі

254-футове судно мільярдера Говарда Шульца під назвою "Пі", що височіло над будинками, ледь не застрягло у вузькому каналі, попри допомогу двох суден із лоцманами.

Члени екіпажу, одягнені в синю форму, стояли на краю каналу, щоб плавно направляти судно і не допускати ударів. У якийсь момент їм навіть довелося підкладати подушечки, щоб яхта протиснулася між опорами мосту.

Яхта "Pi" може похвалитися дальністю плавання понад 4500 морських миль і наявністю на борту спа-салону, включно з басейном зі скляним дном. Тут також є власний вертолітний майданчик, пляжний клуб, джакузі і просторі індивідуальні інтер'єри.

Яхта посідає 183-тє місце серед найбільших яхт у світі і може розмістити до 12 гостей у шести каютах, а також екіпаж із 18 осіб.

Судно, побудоване голландською суднобудівною компанією Feadship, передали Шульцу на яхт-шоу в Монако 2019 року, де воно завоювало нагороди "Найкраща яхта у своєму класі" і "Моторна яхта року".

А в нідерландському селі яхта опинилася, тому що прямувала на ремонт на верф у місті Альфен-ан-ден-Рейн.

71-річний Говард Шульц заробив більшу частину своїх мільярдних статків завдяки мережі кав'ярень Starbucks. Він посідає 209-те місце у списку найбагатших людей світу за версією Forbes, його статки становлять понад три мільярди євро.

Його вважають засновником Starbucks, попри те, що компанія була заснована 1971 року Джеррі Болдвіном, Зевом Сіглом і Гордоном Боукером у сіетлівському Pike Place Market.

На той час Starbucks був лише магазином із продажу кавових зерен, але після того, як до справи долучився Шульц, він перетворився на повноцінне кафе, а потім і на міжнародну мережу кав'ярень.

Шульц обіймав посаду генерального директора з 1986 по 2000 рік і повернувся на цю посаду під час фінансової кризи 2007-2008 років.

Нагадаємо, нещодавно контейнеровоз ледь не зніс будинок у Норвегії. Величезне судно сіло на мілину і майже встромилося у двері місцевого жителя.

А голлівудська суперзірка Том Круз цього тижня таємно відвідав Фінляндію. Виявилося, що актор замовив собі ексклюзивну вітрильну яхту на місцевій верфі.