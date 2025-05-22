Господар навіть не прокинувся: у Норвегії величезний корабель ледь не зніс будинок на пляжі (фото)
135-метровий контейнеровоз буквально "постукав" у двері жителя Тронхейма. Корабель повністю сів. На мілину і опинився в саду Йохана Хелберга, дивом не зачепивши його будинок.
Про це пише Daily Mail.
Йохан Гелберг із Байнесета, недалеко від Тронхейма, спав, коли судно ледь не протаранило його будинок близько 5 ранку 22 травня. Хелберг був приголомшений, побачивши значний ніс контейнеровоза NCL Salten, що височіє над його будинком на березі.
Гелберг виявив несподіваного гостя тільки тоді, коли сусід, який багато разів безуспішно дзвонив у його двері, здався і подзвонив йому телефоном і запанікував. Сусід бачив, як корабель прямував до його будинку на великій швидкості.
"Дверний дзвінок пролунав у той час доби, коли я не люблю відчиняти двері", — розповів Гелберг журналістам.
Рятувальні бригади прибули близько 6:30 ранку і виявили, що судно, на борту якого, ймовірно, перебувало 16 осіб, повністю сіло на мілину.
За словами Йонаса Андерсена з норвезької рятувальної служби, повідомлень про постраждалих або розливи нафти не надходило.
"Вони були трохи здивовані, коли прокинулися. Вони побачили, що човен стоїть біля стіни будинку. Але жодних пошкоджень у будинку немає", — сказав Свейн Ерік Вагнільд, оперативний керівник поліцейського округу.
Гелбергу і ще двом жителям усе-таки довелося покинути свої будинки, поки поліція і рятувальники вирішували, що робити з величезним кораблем, який застряг у його саду.
Геолог також стежив за ситуацією, оскільки удар судна об глинистий ґрунт спричинив зсув ґрунту завширшки близько 100 метрів.
Відомо, що це ж судно вже тричі сідало на мілину за останні три роки.
Представники компанії North Sea Container Line і поліції заявили, що розслідуватимуть інцидент.
Корабель залишився на мілині в четвер після того, як перша спроба його зняти виявилася невдалою. Тепер його спробують стягнути в море під час припливу.
Нагадаємо, у березні норвезька компанія відмовилася заправляти кораблі зі США. Причиною став скандал у Білому домі, коли Дональд Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського в неповазі.
А в КНДР під час урочистого спуску на воду втопили новенький есмінець. Кім Чен Ин був розлючений і заявив, що це "злочинне діяння".