Хозяин даже не проснулся: в Норвегии огромный корабль едва не снес дом на пляже (фото)
135-метровый контейнеровоз буквально "постучал" в дверь жителя Тронхейма. Корабль полностью сел. На мель и оказался в саду Йохана Хелберга, чудом не задев его дом.
Об этом пишет Daily Mail.
Йохан Хелберг из Байнесета, недалеко от Тронхейма, спал, когда судно едва не протаранило его дом около 5 утра 22 мая. Хелберг был потрясен, увидев внушительный нос контейнеровоза NCL Salten, возвышающийся над его домом на берегу.
Хелберг обнаружил неожиданного гостя только тогда, когда запаниковавший сосед, который много раз безуспешно звонил в его дверь, сдался и позвонил ему по телефону. Сосед видел, как корабль направлялся к его дому на большой скорости.
"Дверной звонок раздался в то время суток, когда я не люблю открывать дверь", — рассказал Хелберг журналистам.
Спасательные бригады прибыли около 6:30 утра и обнаружили, что судно, на борту которого предположительно находилось 16 человек, полностью село на мель.
По словам Йонаса Андерсена из норвежской спасательной службы, сообщений о пострадавших или разливах нефти не поступало.
"Они были немного удивлены, когда проснулись. Они увидели, что лодка стоит у стены дома. Но никаких повреждений в доме нет", — сказал Свейн Эрик Вагнильд, оперативный руководитель полицейского округа.
Хелбергу и еще двум жителям все-таки пришлось покинуть свои дома, пока полиция и спасатели решали, что делать с огромным кораблем, застрявшим в его саду.
Геолог также следил за ситуацией, поскольку удар судна о глинистый грунт вызвал оползень шириной около 100 метров.
Известно, что это же судно уже трижды садилось на мель за последние три года.
Представители компании North Sea Container Line и полиции заявили, что будут расследовать инцидент.
Корабль остался на мели в четверг после того, как первая попытка его снять оказалась неудачной. Теперь его попытаются стащить в море во время прилива.
Напомним, в марте норвежская компания отказалась заправлять корабли из США. Причиной стал скандал в Белом доме, когда Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в неуважении.
А в КНДР при торжественном спуске на воду утопили новенький эсминец. Ким Чен Ын был в ярости и заявил, что это "преступное деяние".