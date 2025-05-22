Хозяин даже не проснулся: в Норвегии огромный корабль едва не снес дом на пляже (фото)

135-метровый контейнеровоз буквально "постучал" в дверь жителя Тронхейма. Корабль полностью сел. На мель и оказался в саду Йохана Хелберга, чудом не задев его дом.

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Об этом пишет Daily Mail.

Йохан Хелберг из Байнесета, недалеко от Тронхейма, спал, когда судно едва не протаранило его дом около 5 утра 22 мая. Хелберг был потрясен, увидев внушительный нос контейнеровоза NCL Salten, возвышающийся над его домом на берегу.

Йохан Хелберг не проснулся, когда корабль едва не протаранил его дом Фото: TV2

Хелберг обнаружил неожиданного гостя только тогда, когда запаниковавший сосед, который много раз безуспешно звонил в его дверь, сдался и позвонил ему по телефону. Сосед видел, как корабль направлялся к его дому на большой скорости.

"Дверной звонок раздался в то время суток, когда я не люблю открывать дверь", — рассказал Хелберг журналистам.

Корабль чудом не зацепил дом Хелберга из Тронхейма Фото: TV2

Спасательные бригады прибыли около 6:30 утра и обнаружили, что судно, на борту которого предположительно находилось 16 человек, полностью село на мель.

По словам Йонаса Андерсена из норвежской спасательной службы, сообщений о пострадавших или разливах нефти не поступало.

"Они были немного удивлены, когда проснулись. Они увидели, что лодка стоит у стены дома. Но никаких повреждений в доме нет", — сказал Свейн Эрик Вагнильд, оперативный руководитель полицейского округа.

Хелбергу и еще двум жителям все-таки пришлось покинуть свои дома, пока полиция и спасатели решали, что делать с огромным кораблем, застрявшим в его саду.

Фото: TV2

Геолог также следил за ситуацией, поскольку удар судна о глинистый грунт вызвал оползень шириной около 100 метров.

Известно, что это же судно уже трижды садилось на мель за последние три года.

Представители компании North Sea Container Line и полиции заявили, что будут расследовать инцидент.

Контейнеровоз сел на мель и едва не снес дом спящего норвежца Фото: TV2

Корабль остался на мели в четверг после того, как первая попытка его снять оказалась неудачной. Теперь его попытаются стащить в море во время прилива.

Напомним, в марте норвежская компания отказалась заправлять корабли из США. Причиной стал скандал в Белом доме, когда Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в неуважении.

А в КНДР при торжественном спуске на воду утопили новенький эсминец. Ким Чен Ын был в ярости и заявил, что это "преступное деяние".