Хлопця віднесло у море на 14 км: його знайшли живим на безлюдному острові (фото)

Підлітка-серфера врятували після того, як його віднесло на 14 кілометрів від берега, і він провів ніч на віддаленому безлюдному острові.

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19-річного серфера дивом знайшли живим і здоровим після того, як його залишили на прибережному острові в Австралії. Пошуки тривали 17 годин. Про це пише The Sun.

Батько Дарсі Діфголтса описав порятунок як "один на мільйон" після того, як внаслідок масштабної пошукової операції вдалося знайти його сина. Підліток зник безвісти за 17 годин до того, як його знайшли на острові Норт-Солітарі біля узбережжя Нового Південного Уельсу.

8 липня вдень юнак взяв свою дошку для серфінгу на пляж Вулі. Втім, він вчасно не повернувся додому, тому його батьки зв'язалися з поліцією.

Дарсі віднесло приблизно на 14 кілометрів у море, і його батьки просили про допомогу в соціальних мережах. Одяг, велосипед і взуття зниклого знайшли біля під'їзду до пляжу.

Дарсі Діфголтс дивом вижив у морі Фото: The Sun

Батько підлітка написав: "Наскільки ми можемо судити, Дарсі взяв із собою кремову дошку для серфінгу Malibu до One Tree у Вулі та вирушив на серфінг на дуже невеликій хвилі приблизно о 16:00. Ми вважаємо, що на ньому був темний плащ. Звичайно, ми боїмося найгіршого. Зараз ми хочемо лише одного – щоб нашого улюбленого хлопчика знайшли цілим і неушкодженим".

Де знайшли хлопця

Пізніше місцева влада підтвердила, що підлітка знайшли на острові Норт-Солітарі, де він провів ніч.

Речник поліції Нового Південного Уельсу сказав: "Після пошуків на суші та воді навколо пляжу Вулі, за участю місцевої поліції, PolAir, Командування морської зони та Морської рятувальної служби, хлоаця сьогодні знайшли цілим і неушкодженим на невеликому острові біля Вулі".

Острів Норт-Солітарі Фото: The Sun

У якому стані він був зранку

Речник місцевого медичного округу повідомив, що стан знайденого в лікарні стабільний.

"Пацієнт у гарному настрої та отримує підтримку від родини", — сказав він.

Друг родини Кейсі Мікер створив групу у Facebook, щоб знайти Дарсі протягом кількох напружених годин. Він написав: "Після неймовірно довгої та холодної ночі Дарсі було знайдено сьогодні вранці на островах біля Вулі. Він пройшов довгий шлях – але він живий, у безпеці та отримує необхідну допомогу. Ми абсолютно вражені силою цього молодого чоловіка та потужністю цієї неймовірної громади".

Батько юнака назвав цей порятунок "одним на мільйон". Він сказав: "Це трохи сюрреалістично. Я вже думав про найгірше".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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